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Новый пророческий сериал "Слёборн: эпидемия на острове" — эксклюзивно в Wink

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Wink представляет эксклюзивную цифровую премьеру — психологический триллер "Слёборн: эпидемия на острове". Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом. Все восемь эпизодов сериала уже доступны в Wink.

"Слёборн" снят режиссером Кристианом Альвартом — создателем высокорейтинговых картин "Пандорум" и "Берлинские легавые". Съемки триллера проходили в 2019 году задолго до пандемии. Режиссеру удалось буквально предугадать сюжет, который оказался тесно связан с развитием событий в 2020 году и пандемией коронавируса.

Сериал наглядно показывает, в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно опасного вируса исчезает тонкий налет цивилизованности. "Слёборн" — датско-немецкий остросюжетный сериал со скандинавским шармом и затягивающим действием. Кинокартина несомненно понравится любителям сериала "Мост" и других скандинавских и европейских фильмов.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций).

Трейлер фильма.

Скачать кадры из фильма.

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