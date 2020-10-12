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Литература Культура

В Областной библиотеке открылась выставка "Изображая слово"

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 октября в холле первого этажа Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) открылась выставка молодых художников "Изображая слово".

Идея экспозиции — синтез изобразительного и словесного видов искусства. Как художник понимает литературное произведение? Какое творческое воплощение оно находит в картине?

В основу работ учеников самарских художественных школ легли стихотворения и рассказы лауреатов Всероссийского конкурса короткого рассказа "Сестра таланта" и Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко, объединенных проектом "Литературные таланты России". Организаторы выставки дали юным художникам полную свободу в выборе произведений, которые создали победители литературных конкурсов и фестивалей, организованных СОУНБ. Причем картины не всегда иллюстрируют понравившийся сюжет, зачастую работы передают атмосферу, созданную автором текста. Вся экспозиция — это визуальная интерпретация вербальных работ.  Интересно, что прямо на выставке можно будет прочитать произведения, вдохновившие художников.

В Областной библиотеке выставка пробудет до 24 октября. Затем до конца года она выставка будет путешествовать по муниципальным библиотекам Самарской области, познакомиться с ней смогут жители Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска.

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