В Областной библиотеке открылась выставка "Изображая слово"

10 октября в холле первого этажа Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) открылась выставка молодых художников "Изображая слово".

Идея экспозиции — синтез изобразительного и словесного видов искусства. Как художник понимает литературное произведение? Какое творческое воплощение оно находит в картине?

В основу работ учеников самарских художественных школ легли стихотворения и рассказы лауреатов Всероссийского конкурса короткого рассказа "Сестра таланта" и Всероссийского литературного фестиваля им. Михаила Анищенко, объединенных проектом "Литературные таланты России". Организаторы выставки дали юным художникам полную свободу в выборе произведений, которые создали победители литературных конкурсов и фестивалей, организованных СОУНБ. Причем картины не всегда иллюстрируют понравившийся сюжет, зачастую работы передают атмосферу, созданную автором текста. Вся экспозиция — это визуальная интерпретация вербальных работ. Интересно, что прямо на выставке можно будет прочитать произведения, вдохновившие художников.

В Областной библиотеке выставка пробудет до 24 октября. Затем до конца года она выставка будет путешествовать по муниципальным библиотекам Самарской области, познакомиться с ней смогут жители Тольятти, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска.