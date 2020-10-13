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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ. Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер и подключение PoE-инжекторов (обеспечивают одновременную передачу питания и данных по кабелям Ethernet по витой паре), настройку всего оборудования и обучение сотрудников.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

При подключении услуги до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер бесплатна, не взимается абонентская плата за услугу видеонаблюдения, монтаж оборудования внутри помещения и его настройка тоже бесплатны. Предложение действительно для новых клиентов и тех, у кого подключены услуги "Ростелекома", но пока не подключено видеонаблюдение.

"Мы предлагаем предприятиям малого и среднего бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения быстро и под ключ. Предприниматель всегда будет в курсе событий в офисе, на производстве или складе. Можно вывести изображение с камеры на сайт и клиенты смогут наблюдать, например, как готовят блюда в ресторане или собирают заказ в магазине. Хочу обратить внимание — наша акция уникальна, аналогов на рынке нет", — сказал директор по маркетингу корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Сергей Таболин.

Благодаря современным технологиям у предпринимателей есть возможность быть в курсе всего, что происходит в их компании, из любой точки мира, где есть интернет от любого провайдера с помощью услуги "Ростелекома" "Видеонаблюдение для бизнеса". Все видеозаписи хранятся в облаке в зашифрованном виде. Управляется услуга через личный кабинет и мобильное приложение.

Трансляцию с камер можно наблюдать с компьютера, планшета или смартфона.

Очевидными преимуществами услуги "Видеонаблюдение для бизнеса" являются доступ к камерам из любой точки мира, где есть интернет, просмотр изображения в режиме реального времени, безопасность хранения данных и настройка уведомлений.

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