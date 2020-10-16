Два класса тольяттинской школы перевели на домашнее обучение из-за больного ковидом сотрудника

Два класса тольяттинской школы №86 перевели на дистанционное обучение из-за положительного теста одного из сотрудников образовательного учреждения на новую коронавирусную инфекцию. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала глава городского департамента образования Лариса Лебедева.

"По состоянию на 15 октября у одного работника муниципального образовательного учреждения (МБУ "Школа № 86") подтверждено в установленном порядке заболевание новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим учащиеся двух классов временно отстранены от посещения школы и переведены на дистанционное обучение", — заявила глава ведомства.

Напомним, ранее Лариса Лебедева сообщала, что в Тольятти нет закрытых из-за коронавируса школ. На дистанционном обучении продолжают находиться учащиеся двух классов в школах №№ 38 и 49, поскольку у двух школьников ранее был подтвержден COVID-19. В дистанционном режиме вместе с подопечными находятся также 18 педагогов из числа контактировавших с заболевшими школьниками лиц.

МБУ "Школа № 82" в связи с высокой заболеваемостью педагогов гриппом и ОРВИ ушло на досрочные каникулы. Однако карантин здесь не вводился и не планируется.