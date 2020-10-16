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Армия Общество

Первая группа призывников из Самарской области отправилась в Волгоград

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 октября, с призывного пункта военного комиссариата Самарской области в Вооруженные Силы России отправилась первая группа призывников. Им предстоит нести службу в Южном военном округе.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Как отмечал ранее военный комиссар Самарской области полковник Алексей Вдовин, изменения сроков отправок новобранцев не произойдет. Осенний  призыв граждан на военную службу в 2020 году начался 1 октября.

Около сорока новобранцев из Самарской области направились нести службу в рядах ВС РФ. Молодых людей поздравили с новым почетным военным статусом руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, полковник Алексей Вдовин и другие ответственные лица.

Отметим, что призывная кампания проводится с учетом всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности в целях предотвращения распространения коронавируса. Графики работы призывных комиссий составлены с учетом разграничений по датам явки призывников.

В пути следования к месту службы на вокзалах и в аэропортах новобранцы будут изолированы от гражданских лиц. Исключено перемещение на открытом воздухе и в местах массового скопления людей без использования масок.

Призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными
облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.
в помещениях призывных комиссий усилены режимы проветривания и обеззараживания, предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования.

На сборном пункте у вновь прибывших берут экспресс-анализ на Ковид-19 и только после отрицательного результата их пропускают в чистую зону. Если в весенний призыв призывники после сдачи крови на анализ ждали результата в летних палатках, установленных недалеко от КПП, то теперь для этого оборудованы теплые помещения в стационарных зданиях. При выявлении коронавируса новобранца изолируют.

Срочники поехали в Волгоградскую область на автобусе. Транспорт также предварительно был обработан дезрастворами. 

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