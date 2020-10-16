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Tele2 открыла digital-салон связи в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открыл новый цифровой салон связи в Новокуйбышевске. Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях.

Фото: предоставлено Tele2

Салон связи Tele2 в новом формате открылся в Новокуйбышевске на первом этаже торгового центра "Сити Парк". Концепция основывается на коммуникационной платформе "Другие правила". Оператор внедрил актуальные digital-технологии и предлагает клиентам новые сервисы.

В обновленном салоне функционирует виртуальная витрина "Все в один клик". В цифровом интерфейсе пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф без контакта с консультантами салона. Виртуальная витрина также отображает карту территории покрытия Tele2 в Самарской области.

Обновленный дизайн салона включает в себя и более удобную навигацию по ассортименту. Самые популярные модели гаджетов известных производителей можно протестировать на столе с открытой выкладкой. Сейчас для "тест-драйва" доступны самые популярные у самарских абонентов смартфоны Xiaomi Redmi и Samsung Galaxy. Зоны вендоров визуально выделены, в то же время оператор подобрал устройства в разных категориях так, чтобы они сочетались друг с другом. Таким образом, Tele2 предлагает клиенту самому "настроить" цифровой образ жизни.

Денис Кузнецов, руководитель службы ритейл самарского филиала Tele2:

"Это первый салон Tele2 третьего поколения в Новокуйбышевске. Он отражает тренд всеобщей цифровизации. Это модный и современный магазин digital-формата, где новые технологии позволяют клиенту получить максимум информации и сделать правильный выбор. Посетители могут не только выбрать смартфон, но и дополнить его наушниками, часами и другими гаджетами. Цифровая витрина позволяет наиболее полно представить информацию о тарифах, сервисах и акциях в Tele2. Приглашаем новокуйбышевцев оценить преимущества нового салона связи".

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