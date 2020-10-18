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Музыка Культура

Хор имени Пятницкого.выступит в Самарской филармонии

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 октября, в концертном зале Самарской государственной филармонии в рамках международного фестиваля искусств "Самарская осень — 2020" выступит государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

Выступление состоится при поддержке Министерства культуры РФ. Программа "Гастроли национальных коллективов" федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" способствует объединению культурного пространства России, расширению творческого сотрудничества, привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны.

Знаменитый коллектив был организован собирателем русского фольклора Митрофаном Ефимовичем Пятницким в 1910 году — в эпоху русского модерна, когда страна переживала всплеск интереса к национальным истокам. Первые выступления произвели настоящий фурор, и впоследствии популярность коллектива возрастала год от года.

В 1936 году коллектив получил статус государственного, в 1959-м за за большие творческие достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1968 г. удостоен высокого звания "академический", в 1986-м награжден орденом Дружбы Народов, в 2007-м — медалью Правительства РФ "Патриот России", а в 2008 г. стал лауреатом премии "Национальное достояние страны".

Что именно определяет феномен "Хора Пятницкого"? Это 80 эталонных красавиц и красавцев, минимум 15 номеров в каждом выступлении, 3–4 смены костюмов. Это жанровый синкретизм: песня, танец, музыка. Это система Станиславского и никакой фонограммы. Его любят — за душевность и искренность, за характер и темперамент, за тонкую эмоциональность и бьющую через край экспрессию.

Начало концерта — в 18.3.

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