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Самарцы стали покупать SIM-карты вместе с кофе и бензином

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области появилось около 240 новых мест покупки SIM-карт, которые можно активировать самостоятельно, выбрав подходящий тариф. Теперь приобрести их легко в продуктовом магазине, на АЗС, в автоматах на авто и железнодорожном вокзалах Самары.

Удобный формат покупки SIM-карт с саморегистрацией, предложенный оператором во время пандемии для безопасности абонентов, становится все более популярным и пополняется новыми адресами и списком торговых сетей.

Cтать абонентом МегаФона можно на 17 автозаправочных станциях "Олви", в сети самарских ломбардов "Комиссионный магазин № 1", в 175 магазинах и киосках торговой сети "9%" не только областной столицы, но и Чапаевска, Новокуйбывшевска, Отрадного и Кинели, а также в малых населенных пунктах региона — поселках Кинель-Черкассах, Борском, Коноваловке и Новоборском, в селах Богатое и Максимовке, Утевке, Волжском в Смышляевке.

Кроме того, у гостей города появилась возможность приобрести SIM с саморегистрацией сразу приехав в город. Это можно сделать в торговых автоматах на железнодорожном вокзале Самары и в международном аэропорту (Курумоч) имени С. Королева. Купить мобильные карты здесь можно как за наличный, так и безналичный расчет.

Самостоятельно активировать SIM-карту довольно просто и займет это не больше 10 минут. Вставьте карту в телефон, включите передачу данных (это можно сделать в настройках или потянув верхнюю панель смартфона вниз, активировав кнопку "мобильные данные"). Скачайте бесплатное приложение "Личный кабинет" МегаФона в любом из интернет–магазинов приложений, откройте его и следуйте высветившейся инструкции. В случае появления ошибок, проверьте включена ли передача данных, удалите Личный кабинет и установите его заново. Также вы можете пройти регистрацию через портал Госуслуги или заполнить паспортные данные вручную. SIM-карта активируется через 5-10 минут.
SIM-карты, как и прежде, доступны в крупных розничных сетях: Лента, Бристоль, на заправках ЕКА, Татнефть, в киосках печати, а также онлайн в интернет-магазине МегаФона, TMall, Связной, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

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