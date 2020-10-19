Самарцы скупают системы видеонаблюдения

Tele2 в Самарской области фиксирует спрос на системы видеонаблюдения в фирменной рознице. За последние 3 месяца продажи выросли более чем в 2 раза. Наиболее популярными стали камеры стандарта HD для видеоконтроля внутри помещений и внешние антивандальные устройства.

Видеокамеры пополнили ассортимент розничной сети Tele2 в декабре прошлого года. Количество продаж этих непрофильных для салонов связи устройств растет от квартала к кварталу в среднем на 17%. Камеры просты в настройке и управлении, не требуют дополнительного программного обеспечения и интегрированы в систему "Умный дом" от компании "Ростелеком". Устройства можно установить в любом помещении или на фасаде здания и следить за своим домом, автомобилем, двором или подъездом в режиме онлайн с помощью смартфона.

Наиболее востребованными сейчас стали камеры с широким углом обзора не менее 90 градусов, детекторами движения и базовой функцией аналитики, записью форматов HD, Full HD и подключением к облачным хранилищам данных. Разрешение изображения при этом обычно не менее 1280×720 пикселей, оно позволяет рассмотреть лицо, детали одежды или номер автомобиля на расстоянии до 15 метров.

Установить системы видеонаблюдения дома не составит труда. После размещения в выбранных местах оборудование необходимо подключить к сети WI-FI и настроить в личном кабинете приложения. Это можно сделать самостоятельно или оставить заявку на подключение специалистами в салонах связи Tele2. Модельный ряд в розничной сети представлен как видеокамерами стандартной комплектации, так и устройствами сегмента премиум. Также при покупке смартфона от 25 000 рублей в салоне связи Tele2, можно приобрести базовую камеру для системы наблюдения по цене 1 рубль.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Системы видеонаблюдения становятся гарантом безопасности и спокойствия, их часто используют для присмотра за детьми и престарелыми родственниками, устанавливают в загородных домах и дачах, где необходим постоянный контроль. Мы поддерживаем цифровой образ жизни клиентов, поэтому в наших салонах доступны устройства для организации "умного дома". В фирменной рознице Tele2 можно купить видеокамеры и оформить заявку на подключение".