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Образование Общество

В Самаре на заседании оперштаба обсудили перевод школьников на дистанционное обучение

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 октября, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на котором обсудили вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение.

Фото: Архив «ВН»

В школах и детсадах ведется постоянный мониторинг. По оценке специалистов Роспотребнадзора, в настоящее время эпидпорог в образовательных учреждениях не превышен. В общей структуре заболеваемости они дают менее 4%, поэтому переход на дистанционный формат обучения пока не требуется.

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