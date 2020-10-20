В Самаре на заседании оперштаба обсудили перевод школьников на дистанционное обучение

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В понедельник, 19 октября, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на котором обсудили вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение.

Фото: Архив «ВН»