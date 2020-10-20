СамГУПС приглашает иностранных студентов в научное сообщество вуза

Иностранных студентов, обучающихся в Самарском государственном университете путей сообщения, пригласили активно вступать в научное сообщество вуза. Занятия научной и исследовательской деятельностью помогут не только повысить уровень коммуникации студентов, но и развить дополнительные компетенции и творческий потенциал обучающихся. Об этом было заявлено администрацией вуза на первом, в новом учебном году, общем собрании иностранных студентов, обучающихся на 1-5 курсах, в минувший четверг 15 октября.

В собрании приняли участие директор Центра международных связей (ЦМС) СамГУПСа Александра Шабалина, ведущий документовед студенческого городка Татьяна Боброва, ведущий методист ЦМС Евгений Шепеленко, директор по развитию корпоративного бизнеса дирекции по Самарской области страховой компании Капитал LIFE Денис Малахов и представитель лингвистического центра СамГУПСа Светлана Анисимова.

Всего в СамГУПСе обучается свыше 260 иностранных студентов из Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Лаоса. С первых дней обучения СамГУПС обеспечивает иностранным студентам необходимые условия для адаптации в новых условиях и к образовательному пространству университета.

По словам директора Центра международных связей СамГУПСа Александры Шабалиной, каждый студент сможет принять участие в ежегодных научно-практических семинарах, конкурсах, выставках, олимпиадах, кружковой и клубной работе, объединениях по интересам. Для этого в течение учебного года в СамГУПСе будут организованы индивидуальные занятия со студентами по выбранным предметам.

"Программа адаптации предусматривает привлечение иностранных студентов к научно-исследовательской деятельности, изучению русского языка, а также развитие коммуникативных компетенций", — рассказала Александра Шабалина. Для этого специалисты лингвистического центра и ЦМС предложили студентам дополнительное обучение на курсах речевой коррекции в объеме 36 часов, а также занятия по английскому языку. К работе привлекаются преподаватели-кураторы, психологи и сотрудники ЦМС. Их основная задача — создание доверительной и комфортной обстановки в условиях вуза между преподавателями, администрацией и студентами.

При подготовке научных работ основной акцент делается на поиск и обработку информации. Например, с интересом иностранные студенты готовят работы, посвященные истории науки или известным ученым. В процессе общения и обсуждения работ ребята высказывают свою точку зрения, дают оценку тому или иному факту. За счет этого студенты совершенствуют навыки коммуникации, развивают мышление в научном направлении, обретают мотивацию и стимул к учебе.

Например, студент 2 курса специальности "Эксплуатация железнодорожного транспорта" из Таджикистана Сарварджон Таиров активно участвует в работе экологического сообщества СамГУПСа под руководством доцента кафедры "Биомедицинская безопасность на транспорте" Юрия Холопова. Вопросы экологии интересовали студента еще до поступления в СамГУПС. В его родном городе Канибадам в Таджикистане остро стоит проблема загрязнения водоемов. Население своими силами очищает каналы и это дает конкретные положительные результаты.

В СамГУПСе при поддержке Юрия Холопова научная работа иностранного студента была представлена сначала на самарской конференции, а затем выдвинута на федеральный уровень. Его доклад "Водные ресурсы Таджикистана и эколого-экономические проблемы водопользования" занял первое место на студенческой научно-практической конференции "Устойчивое развитие: экологические, экономические, социальные и правовые аспекты", которая проходила в рамках Российского студенческого экологического семинара в Екатеринбурге.

Также на собрании обсуждались вопросы соблюдения особого режима обучения и проживания в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, регистрационного режима на территории РФ в период пандемии COVID-19 и обязательного медицинского страхования для иностранных студентов.