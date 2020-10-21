16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дарья Касаткина победила Елену Рыбакину в первом круге турнира в Чехии Тренер волейбольной "Новы" Максим Ворежонков: "Не хватило опыта и уверенности в своих силах" С 24 октября в Балашихе пройдет третий Кубок Анастасии Павлюченковой Дарья Касаткина вышла в основную сетку турнира в Остраве "Нова" проиграла московскому "МГТУ"— 3:2

Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина победила Елену Рыбакину в первом круге турнира в Чехии

ПРАГА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия), обыграв на старте соревнований представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:2, 3:6, 6:3, сообщает championat.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Касаткина ни разу подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и пять брейков.

В матче второго круга соревнований Касаткина встретится с Дженнифер Брэйди (США).

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1