Дарья Касаткина победила Елену Рыбакину в первом круге турнира в Чехии

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия), обыграв на старте соревнований представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:2, 3:6, 6:3, сообщает championat.com.

Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Касаткина ни разу подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы один эйс, четыре двойные ошибки и пять брейков.

В матче второго круга соревнований Касаткина встретится с Дженнифер Брэйди (США).