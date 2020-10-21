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Образование Общество

На фестивале "NAUKA 0+" пройдет всероссийский онлайн-квиз

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фестиваль "NAUKA 0+" совместно с "Эйнштейн Party" приглашают всех желающих на онлайн-квиз "Физика всего". Он стартует 24 октября в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому). Подробнее в группе "ВКонтакте" — https://vk.com/festivalnauki63.

Всероссийский квиз "Физика всего" — разработка самарской команды фестиваля и "Эйнштейн Party". Организаторы приглашают все площадки "NAUKA 0+" принять участие в квизе. По итогам победителей ждут "умные" призы. Подключиться к игре можно бесплатно, достаточно заполнить форму по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJadRIPZ12aTuMI02LzU2dZ8b28kEFzXWsA6z7T7aBA1WPIw/viewform.

"Прикоснитесь к науке в интерактивном формате! Узнайте больше о самых разных физических процессах, явлениях и открытиях! Количество команд не ограничено. Обещаем фитнес для мозга и атмосферу научного драйва!" — обратилась к участникам исполнительный директор Самарской Центральной региональной площадки Всероссийского фестиваля науки "NAUKA 0+" Галина Рогожина.

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".

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