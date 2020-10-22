16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" стал организатором дебютного размещения рублевых облигаций Группы "ВИС" Комментарий по ключевой ставке к заседанию Банка России 23 октября Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ в сентябре увеличилась на 15,6 млрд руб. и достигла 40,3 млрд рублей Банк "Открытие": льготная программа госипотеки спасла российский рынок жилья от коронакризиса ПСБ запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью

Банки Финансы

Банк "Открытие" стал организатором дебютного размещения рублевых облигаций Группы "ВИС"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов успешного дебютного размещения семилетних биржевых облигаций Группы "ВИС" объемом 2,5 млрд рублей.

Благодаря повышенному спросу со стороны широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, превысившему объем размещения, книгу заявок удалось закрыть по финальной ставке купонов на уровне 9% годовых до оферты через 3 года.

Рейтинговое агентство "АКРА" присвоило выпуску облигаций рейтинг на уровне A (RU).

Привлеченные на публичном рынке капитала денежные средства будут направлены на финансирование реализуемых концессионных проектов холдинга. Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "ВИС ФИНАНС", поручителем — головная компания холдинга Группа "ВИС" (АО).

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 20 октября 2020 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Газпромбанк, Совкомбанк и BCS Global Markets.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1