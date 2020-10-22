Банк "Открытие" стал организатором дебютного размещения рублевых облигаций Группы "ВИС"

Банк "Открытие" выступил одним из организаторов успешного дебютного размещения семилетних биржевых облигаций Группы "ВИС" объемом 2,5 млрд рублей.

Благодаря повышенному спросу со стороны широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, превысившему объем размещения, книгу заявок удалось закрыть по финальной ставке купонов на уровне 9% годовых до оферты через 3 года.

Рейтинговое агентство "АКРА" присвоило выпуску облигаций рейтинг на уровне A (RU).

Привлеченные на публичном рынке капитала денежные средства будут направлены на финансирование реализуемых концессионных проектов холдинга. Эмитентом ценных бумаг выступило ООО "ВИС ФИНАНС", поручителем — головная компания холдинга Группа "ВИС" (АО).

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 20 октября 2020 года.

Организаторами размещения выпуска облигаций также выступили Газпромбанк, Совкомбанк и BCS Global Markets.