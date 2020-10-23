ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи

В Самарской области в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой органы ЗАГС предоставляют государственные услуги гражданам в режиме предварительной записи на прием.

Запись на прием осуществляется по телефонам органов ЗАГС, размещенным на официальном сайте или путем подачи заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

О возобновлении работы органов ЗАГС в обычном режиме будет незамедлительно сообщено.