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Власть и политика

ЗАГСы Самары перешли на режим предварительной записи

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой органы ЗАГС предоставляют государственные услуги гражданам в режиме предварительной записи на прием.

Запись на прием осуществляется по телефонам органов ЗАГС, размещенным на официальном сайте или путем подачи заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

О возобновлении работы органов ЗАГС в обычном режиме будет незамедлительно сообщено.

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