Банк "Солидарность" работает 30 лет для клиентов в России и за рубежом

Сегодня, 23 октября, банку "Солидарность" исполняется 30 лет. За это время он вырос из регионального самарского банка до сети филиалов высокого международного уровня, работая в городах России и зарубежья. В Самарской области у "Солидарности" уже 17 филиалов и в планах много проектов по развитию и улучшению работы для своих клиентов.

"Банк "Солидарность" был создан в 1990 году и изначально развивался как региональный банк, работающий на территории Самарской области, — напомнила историю руководитель розничного направления АО КБ "Солидарность" Анна Евсеева. — На данный момент у банка 17 филиалов в нашем родном, самарском регионе".

В Самаре семь отделений банка и столько же банкоматов. Однако снять наличные с карт КБ "Солидарность" можно во всех банкоматах других банков без комиссии. "Мы предлагаем этот сервис без ограничений. По пополнению наших карт мы в ближайшее время предложим нашим клиентам сервис через терминалы "Элекснет", у которых очень широкая география в городе и области. Так что у наших клиентов нет проблем с пополнением карты или со снятием наличных. Кроме того, мы предоставляем возможность использования системы быстрых переводов", — сказала Анна Евсеева.

"Мы запустили программу по обновлению парка банкоматов. Уверен, что сервис будет улучшаться", — добавил председатель правления АО КБ "Солидарность" Игорь Чумаковский. Есть у банка и свое мобильное приложение, которому, по словам Анны Евсеевой, пользователи уже дали высокую оценку.

За 30 лет своей работы банк не просто завоевал авторитет у клиентов, но и смог заметно расшириться и открыть филиалы далеко за пределами Самарской области, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Иркутске. Кроме того, активно сотрудничает со странами СНГ и государствами Азии, в частности, с Китаем и Вьетнамом.

"Во всех филиалах реализуется принцип клиентоориентированности. В одном окне одного банка клиент может получить все услуги: логистическое, страховое, консалтинговое консультирование и другие. Мы разговариваем с клиентами на одном языке, сайты и приложения автоматически работают на всех языках, где есть филиалы", — рассказал управляющий филиалом "Петербургский" АО КБ "Солидарность" Антон Кириков.

Банк "Солидарность" реализует один из крупнейших проектов по поддержке китайского автомобилестроения, в том числе и спецтехники. Речь идет о гражданской технике: грузовики, подъемники, краны, погрузчики.

Дружественные отношения с Китаем — одно из основных и перспективных направлений для филиала "Дальневосточный". "Пока пассажирские потоки временно остановлены, но товары перевозятся через реку Амур. В период пандемии ни на день не прекращался товарооборот с Китаем. Для нашего филиала одно из перспективных направлений — поддержка экспорта", — сказал управляющий филиалом "Дальневосточный" Алексей Егоров.

В августе этого года завершилась реорганизация АО КБ "Солидарность". К нему присоединился АО КБ "Московское ипотечное агентство". "Банк стал активно работать с городскими предприятиями в рамках и коммерческих, и социальных программ, — отметил заместитель председателя правления, управляющий филиалом "Центральный" АО КБ "Солидарность" Рафиль Хасанов. — Одно из социальных направлений деятельности, которое банк продолжает развивать, — это работа с Многофункциональным миграционным центром Москвы. В частности, банк реализовал в нем удобное информационное пространство, которое позволяет клиенту осуществлять все необходимые платежи в режиме онлайн".

Работа для успеха клиентов — приоритет АБ "Солидарность". Например, как отметил Антон Кириков, в период пандемии банк "Солидарность" удовлетворил просьбы всех клиентов о реструктуризации. "Мы снижали процентные ставки, переносили выплаты и для оформления просили лишь минимальный комплект документов, что очень важно", — добавил он.

За свою 30-летнуюю историю "Солидарность" каждый год улучшает свои позиции. Среди российских банков он входит в ТОП-100, улучшив свои позиции по трем основным направления: размеру собственных средств, размеру активов-нетто и по привлеченным средствам физических лиц.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года капитал объединенного банка составил 19,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,5 млрд рублей, — рассказал председатель правления АО КБ "Солидарность" Игорь Чумаковский. — Собственный капитал в полном объеме покрывает все принятые банком риски, в том числе, с учетом стресс-тестирования".

И, конечно, в свой юбилей банк "Солидарность" подготовил подарок свои клиентам — новый клад "Юбилейный год" с привлекательными условиями. "Мы видим, что клиент нам доверяет и идем ему навстречу, предлагаем хороший и честный продукт", — отметила Анна Евсеева.