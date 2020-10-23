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15% новых клиентов переносят остатки услуг при подключении к Tele2

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подвела итоги работы инновационного телеком-продукта — переноса остатков пакетных тарифов для новых клиентов. Сервис позволяет сохранить неизрасходованные минуты и гигабайты у абонентов других операторов при подключении к Tele2. По итогам сентября эту возможность использовали около 15% новых клиентов. При этом чаще всего она востребована абонентами, у которых оставались большие пакеты неизрасходованных услуг. В ответ на потребность клиентов Tele2 делает сервис доступным на дополнительных тарифах.

Фото: предоставлено Tele2

Компания начала переносить неизрасходованные минуты и гигабайты для новых клиентов при их подключении к сети Tele2 в феврале 2019 года. Востребованность сервиса постепенно растет: сейчас доля тех, кто воспользовался переносом пакетов, увеличилась до 15%, при этом всего за два месяца она прибавила 4 п. п. Наиболее часто абоненты переносили пакет в 30 Гб — на максимально доступный для портаций объем пришлось 38% переносов. Примерно четверть воспользовавшихся сервисом забрали в Tele2 максимальный пакет голосовых услуг — 1000 минут. Лидером по количеству клиентов, которые переносили услуги при подключении к Tele2, стал столичный регион.

Ранее сервис был доступен абонентам других операторов при подключении на тарифы линейки "Мой Tele2". Сейчас эта возможность доступна и для новых пользователей тарифов "Премиум", "Игровой" во всех регионах, а также "Везде онлайн" и "Везде онлайн+" в Москве и Санкт-Петербурге.

Сервис "Перенос остатков" позволяет не терять  в конце расчетного месяца минуты и гигабайты, купленные абонентами в рамках своего тарифа, а бесплатно переносить их на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются в первую очередь. Абоненты других операторов при подключении к Tele2 или переходе со своим номером по MNP тоже не потеряют остатки оплаченного пакета. Чтобы воспользоваться услугой переноса минут и гигабайтов клиенту достаточно лишь подтвердить наличие остатков пакетов у другого оператора (личный кабинет, USSD-команда или SMS), которые будут ему начислены при переходе в Tele2. Подробные условия услуги по ссылке.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Чтобы сделать подключение и переход в Tele2 максимально комфортным, в прошлом году мы запустили инновационную услугу переноса остатков для новых абонентов. Клиенты распробовали этот сервис и все чаще используют его при подключении к Tele2 — в нашей же сети их ждет полная свобода в управлении тарифным пакетом. Это возможность не только делиться гигабайтами, собирать оптимальный пакет на базе тарифа-конструктора, но и продавать и покупать пакеты минут и гигабайтов на "Маркете Tele2"

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