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Литература Культура

В Самаре пройдет встреча с прозаиком Романом Сенчиным

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 24 октября, в 19:00, в СОУНБ состоится встреча с писателем, литературным критиком, вокалистом групп "Гаражная мелодика" и "Свободные радикалы" Романом Сенчиным.

Роман Сенчин — автор романов "Минус", "Нубук", "Ёлтышевы", "Информация", а также сборников рассказов "Иджим", "День без числа", "Абсолютное соло", "Изобилие".

В 2009 г. роман "Ёлтышевы" вошел в шорт-листы литературных премий "Большая книга", "Русский Букер", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", однако получил много критических отзывов. В 2011 г. роман "Ёлтышевы" вошел в шорт-лист премии "Русский Букер десятилетия". В 2012 г. автор получил Премию правительства РФ, в 2015 г. — третью премию "Большая книга" за роман "Зона затопления", в 2017 г. — премию "Писатель XXI века" в номинации "Проза" за книгу "Постоянное напряжение".

Роман Сенчин ответит на вопросы читателей, желающие смогут получить автограф.

Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Записаться на встречу с писателем можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону: 334-22-99.

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