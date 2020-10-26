ПГК развивает сервис для экспортеров черных металлов

Первая грузовая компания (ПГК) обеспечила вывоз растущего экспортного объема металлургической продукции с Куйбышевской железной дороги (КбшЖД). За 9 месяцев этого года из региона за рубеж в вагонах ПГК отправлено 22 тыс. тонны черных металлов, что в 4 раза выше показателя прошлого года. Среди основных направлений — Казахстан, а также порты Северо-Запада для отгрузки в страны ближнего и дальнего зарубежья.

"Мы нацелены на развитие сотрудничества с предприятиями черной металлургии в регионе, особенно на фоне роста спроса на их продукцию в России и за рубежом. Для этого постоянно работаем над повышением качества услуг. К международным перевозкам предъявляются повышенные требования, и ПГК полностью соблюдает все принятые стандарты. Груз находится под диспетчерским контролем 24/7. Специалисты филиала следят за выгрузкой в портах, оказывают необходимую консультационную поддержку, помогают в оформлении документов на выезд и возврат вагонов. Мы всегда стараемся подстраиваться под потребности партнеров, выстраивать с ними конструктивный диалог. Это приносит результат. Например, в январе–сентябре 2020 года один из наших клиентов — Ашинский металлургический завод почти на треть увеличил погрузку своей продукции в вагоны ПГК, до 20 тыс. тонн", — отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

В целом за 9 месяцев этого года на КбшЖД в вагонах ПГК перевезено в два раза больше черных металлов, чем годом ранее — 64,8 тыс. тонн. Грузооборот вырос почти в 3 раза, до 154 млн т-км. В структуре грузопотока внутрироссийские перевозки составили 42,6 тыс. тонн, что на 85% выше уровня 2019 года. Внутри страны грузы преимущественно направлялись в регионы Западной Сибири, а также получателям на Северной и Свердловской железных дорогах.