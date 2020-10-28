Микрозелень из "Жигулевской долины" попала на полки магазинов федеральной торговой сети

Резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО "ГринФаб" начал поставлять микрозелень в гипермаркеты "Лента". Широкий ассортимент миниатюрных, но очень полезных листовых салатов, пряных трав и съедобных цветов теперь доступен для покупателей Казани, Альметьевска, Самары и Тольятти.

Команда компании "ГринФаб" создала на территории технопарка "Жигулевская долина" уникальную сити-ферму, на которой организован процесс выращивания микрозелени методом гидропоники. Сейчас здесь выращиваются более 20 видов микрозелени. Производственные мощности фермы позволяют выращивать более 7,5 т продукции ежегодно. В компании постоянно ведутся работы над расширением ассортимента.

"Мы активно развиваем технопарк "Жигулевская долина", и сегодня его по праву можно назвать местом притяжения инноваторов региона. Здесь резидентам готовы помочь на всех стадиях проектной деятельности: предоставить комфортные офисы и производственные помещения, проконсультировать по вопросам ведения бизнеса, оказать содействие в поиске инвесторов, помочь с продвижением продукции и многое другое. Технопарк создает условия для развития инновационных стартапов, а они, в свою очередь, дают жителям Тольятти новые рабочие места", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Вся продукция компании проходит проверку и сертифицирована в лаборатории, аккредитованной Государственной санитарно-эпидемиологической службой России. Получена декларация соответствия техническому регламенту Таможенного союза, что подтверждает безопасность зелени для потребителей.

В 2020 году ООО "ГринФаб" был присвоен знак региональной символики "Сделано в Самарской области".

По словам операционного директора ООО "ГринФаб" Дениса Сидорова, проект выращивания микрозелени существует с 2018 года, и конкурентов на региональном рынке у предприятия пока нет.

"Микрозелень — это та же самая зелень, но в стадии формирования первых двух листочков. На этом этапе она обладает максимальным набором полезных веществ и микроэлементов. Она используется в разных кухнях, употребляется в качестве самостоятельного блюда, как быстрый и полезный перекус. Вкус микрозелени более насыщенный, нежели у взрослого растения", — рассказал Денис Сидоров.

В планах предприятия — популяризировать свою продукцию среди жителей региона и других субъектов страны. Для этого молодые предприниматели намерены расширять географию поставок и выходить на другие федеральные торговые сети.

По словам директора управляющей компании технопарка ГАУ "ЦИК СО" Александра Сергиенко, проект ООО "ГринФаб" начинался с бизнес-идеи, а сейчас компания превращается в серьезный бизнес, выходящий на федеральный рынок.

"Это хороший пример, что "Жигулевская долина", как периметр инновационной деятельности, способствует росту стартапов. И здесь, в технопарке, это происходит значительно быстрее, чем за его пределами", — отметил он.



