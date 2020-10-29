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Какие направления в пандемию выбирают абоненты Tele2

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 проанализировала поездки клиентов по России и за рубеж с помощью технологий big data. Число путешествий внутри страны оказалось в 37 раз больше количества выездов за пределы России. Самыми активными путешественниками были москвичи — на них приходится 10-я часть всех поездок. Наиболее востребованными направлениями стали Иркутская область, Турция и Казахстан.

Фото: предоставлено Tele2

Data scientists Tele2 проанализировали поездки абонентов за июнь–сентябрь 2020 года. Самым популярным туристическим направлением внутри страны стали не южные курорты, а Иркутская область, куда отправляются для отдыха на озере Байкал. На втором месте рейтинга по числу поездок — Челябинская область. В области много природных достопримечательностей: например, крупнейшее на Урале озеро Увильды. На третьем месте оказалась Нижегородская область.

Южные регионы России по итогам курортного сезона не вошли в топ-3: Ростовская область — на 4-м месте, Краснодарский край — на 11-м. Крым оказался на 61-м месте — между Республикой Адыгеей и Камчаткой.

Активнее всех путешествовали по России москвичи — они совершили 11% от общего числа поездок по стране. Предпочтения жителей столицы отличаются от общего тренда: чаще всего они ездили на курорты Краснодарского края и в ближайшие к Москве регионы: Тульскую, Владимирскую и Калужскую области.

Пик поездок по стране был в сентябре — на первый осенний месяц пришлось 28% от общего турпотока. За границу клиенты Tele2 чаще ездили в августе. Сразу после открытия авиасообщения с Турцией турпоток в эту страну вырос в 15 раз по сравнению с июлем. Как и в прошлом году, самыми массовыми направлениями стали Казахстан, Турция и Белоруссия. Туда отправились 60% всех абонентов Tele2, побывавших за пределами России. Интересно, что число клиентов Tele2, решивших провести отпуск в Танзании, в 2020 году выросло в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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