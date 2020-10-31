Виктор Кудряшов поздравил команду "Самарочка" с яркой победой

Женская спортивная команда по настольному теннису "Самарочка" одержала победу в командном зачете чемпионата России. Поздравить девушек с этим значительным достижением и вручить золотые медали в клуб настольного тенниса "Первая ракетка" приехал первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор более десяти лет возглавляет Попечительский совет Федерации настольного тенниса Самарской области.

"Это яркое достижение самарского спорта, нашей женской сборной по настольному теннису. Девушки, которые воспитываются в нашей Самарской области с самого юного возраста, буквально за последние пять-семь лет очень выросли и добились серьезных побед. Очень горжусь таким результатом и хочу от души поблагодарить тренеров, организаторов, руководство школы олимпийского резерва, где занимается огромное количество девчонок и мальчишек, и, конечно, партнеров, которые развивают инфраструктуру, развивают спортивный клуб", — отметил Виктор Кудряшов.

Это не первая яркая победа Валерии Щербатых, Марии Тайлаковой и Екатерины Зироновой. Ранее спортсменки уже стали первыми в чемпионате Европы. Все три девушки представляют Самарскую область в сборной России по настольному теннису и будут участвовать в чемпионате мира.

Председатель регионального Правительства пожелал команде новых достижений — уже на международной арене. Поздравляя девушек с убедительной победой, первый вице-губернатор сказал: "Конечно, поддержка спорта высоких достижений очень важна. Но самое главное — что сотни девчонок и мальчишек сегодня могут заниматься этим демократичным видом спорта, развиваются спортивные секции, они появляются в различных учебных заведениях, строятся современные комплексы, такие, как этот. Сейчас в Самаре проектируется еще один спортивный комплекс, который сможет принимать соревнования на самом высоком уровне. Уверен, что он будет построен и откроет свои двери для людей, увлеченных настольным теннисом".