Таковы данные мониторинга качества приема в российские вузы 2020 года. Первое место среди вузов Самарской области в рейтинге "Бюджетный прием — 2020: средние баллы ЕГЭ по вузам", как в прошлом и позапрошлом годах, занимает СГЭУ. Средний балл ЕГЭ зачисленных в 2020 году на бюджетные места студентов в вузе составил 82,4.

Мониторинг качества приема в российские вузы проводится Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики с 2010 года. Он служит важным показателем не только качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов, но и репутации самих университетов. Как отмечают составители мониторинга, он традиционно является ключевым ориентиром при выборе абитуриентами вуза и образовательной программы. Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ.

По словам ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, университет гордится тем, что ежегодно сюда поступают самые умные и талантливые ребята, среди которых традиционно много обладателей аттестатов с отличием. "В этом году наибольшая конкуренция среди абитуриентов сложилась на направлении "менеджмент". Здесь на одно место претендовали 30 человек", — отметила Ашмарина. Она также подчеркнула, что не менее важным является и то, что выпускников СГЭУ высоко ценят на рынке труда. "Это позволяет университету занимать устойчивые позиции в первой десятке рейтинга вузов в РФ по востребованности выпускников", — говорит ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.