Эксперты: пандемия отразилась на экономике региона

По данным министерства управления финансами Самарской области, за девять месяцев этого года поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет сократились более чем на 10% от плана.

"Значительное влияние на размеры поступлений оказала пандемия, спрогнозировать которую в начале финансового года было очень трудно. Особенно на экономическое развитие не только нашего региона, но и страны в целом повлияли весенние ограничительные мероприятия", - отмечают в министерстве.

Существенную долю выпадающих доходов составляет снижение поступлений налога на прибыль организаций - более 13,5 млрд рублей. Здесь основным фактором стало снижение налогооблагаемой прибыли нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций региона вследствие снижения цен на нефть.

Также отмечается существенное снижение поступлений налога на прибыль от банковского сектора. Кроме того, снизили платежи филиалы инорегиональных компаний и участники консолидированных групп налогоплательщиков. На 1,5 млрд руб. просели поступления налога по упрощенной системе.

При этом, несмотря на сложности с доходной частью бюджета, значительно возросли ассигнования областного бюджета на меры поддержки семей с детьми, безработных граждан и оказание поддержки пострадавших отраслей экономики. Общий объем средств, направленных на данные цели за счет собственных средств бюджета Самарской области, составил свыше 2,1 млрд. рублей.

Впрочем, по словам руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Ольги Криковой, ситуация начинает изменяться. "Снижение экономической активности в апреле–мае повлияло на поступление налога на прибыль. Собственно, по нему мы и имеем наибольшее снижение поступлений. Государство, в силу сложившейся ситуации, вынуждено было оказывать беспрецедентные меры поддержки бизнесу. В частности, налогоплательщикам были предоставлены отсрочки уплаты по многим налогам. По этим причинам недополучены поступления налога на имущество организаций, земельному и транспортному налогам. Сейчас ситуация начинает изменяться. Наметившиеся положительные тенденции позволяют предполагать, что бюджетные назначения этого года будут выполнены", - говорит она.

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политике Самарской губернской думы Габибулла Хасаев также видит поводы для оптимизма. "Показатели снижения объемов производства, которое у нас произошло в основном во втором квартале, постепенно восстанавливаются. Сильно пострадал малый и средний бизнес. По всей стране много банкротств. Но принятые и на федеральном, и на региональном уровне стабилизационные меры серьезно смягчили ситуацию. Главное - они вселили уверенность в предпринимателей, которые ощутили поддержку государства".

"Экономика Самарской области - одна из крупных в стране, она имеет значительный запас прочности и постепенно восстанавливается. Правительство региона делает все возможное, чтобы смягчить этот удар", - добавляет он.

Заведующий кафедрой региональной экономики и управления, директор Научно-исследовательского института регионального развития СГЭУ Наталья Полянскова также говорит об эффективности господдержки, позволившей снивелировать экономические последствия ситуации с коронавирусом.

"Экономическая ситуация в нашем регионе остается стабильной. Конечно, эпидемиологическая ситуация отразилась на многих ключевых социально-экономических показателях, в первую очередь на индексе промышленного производства. Но в силу того, что государством были оперативно приняты меры, это позволило не останавливать производство наших системообразующих предприятий. В период с марта по июнь индекс промышленного производства сократился, но по сравнению с другими субъектами РФ он остается на достаточно высоком уровне", - отмечает Наталья Полянскова.