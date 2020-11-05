Дмитрий Азаров вручил государственные награды заслуженным жителям региона

В четверг, 5 ноября, в рамках празднования Дня народного единства глава региона Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области, которые внесли значительный вклад в развитие и укрепление губернии.

Среди 19 награждаемых — представители самых разных сфер деятельности — культуры, сельского хозяйства, промышленности, науки и образования, но большая часть — медицинские работники, те, кто в этот особый период спасают человеческие жизни.

Одна из них — заместитель главного врача областной клинической больницы имени Середавина Наталия Куликова, работающая врачом уже более 40 лет. При ее непосредственном участии педиатрический корпус больницы преобразовался в многопрофильный специализированный областной Центр высокотехнологичных видов медицинской помощи детям. Сегодня ей присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Не меньший вклад в борьбу с инфекциями различного рода, в том числе и COVID-19, внес Сергей Китайчик, который вот уже 25 лет возглавляет областную детскую инфекционную больницу. Именно по его инициативе еще в 1998 году на базе инфекционного стационара создан единственный в области центр персистирующих инфекций и паразитарных инвазий. Кроме того, в учреждении используются разработанные Сергеем Китайчиком методы лечения отека головного мозга и инфекционно-токсического шока у детей при менингококковой инфекции, что позволило сократить летальность от этих состояний в 3 раза. Эти методы сейчас широко применяются не только в регионе, но и по всей стране.

В период пандемии учреждению под руководством Сергея Китайчика удалось сделать невозможное: не снизив качества оказания услуг больным с "традиционными" инфекционными заболеваниями, врачи поставили на ноги более 1500 зараженных новой коронавирусной инфекцией, не допустив ни одного летального случая.

Наградой отмечена и социальный работник центра соцобслуживания населения "Тольяттинский" Рузалия Кабачева. Ее подопечные — жители 10 домов села Выселки. Женщина подчеркивает: главная задача сейчас — скрасить жизнь наших бабушек и дедушек, чтобы им не было одиноко.

Художественному руководителю самарской детской школы искусств № 4 Наталье Семеновой присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Самарской области". При ее непосредственном участии на площади Куйбышева в этом году была организована выставка под открытым небом "Дорога истории — наша Победа".

"Уверен, что каждый из вас в силу своих должностных обязанностей и гражданской позиции делает все, чтобы защитить здоровье конкретного человека и общественного здоровья, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я хочу поблагодарить всех, кто своими трудовыми победами прославляет нашу область. Поздравляю вас с Днем народного единства, желаю мирного неба над головой и, конечно, всем крепкого здоровья".