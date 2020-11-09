СОУНБ организует встречи с Галиной Юзефович и Андреем Геласимовым

В СОУНБ (пр. Ленина, 14а) продолжаются творческие встречи с российскими писателями и поэтами в рамках аrt-talk-проекта "Писатель в библиотеке".

13 ноября, в 19:00, состоится встреча с писателем, драматургом, лауреатом разных литературных премий, издателем Даниэлем Орловым.

Программа аrt-talk-проекта "Писатель в библиотеке"

24 ноября, 19:00 - Галина Юзефович - литературный критик, педагог, дочь писателя Леонида Юзефовича.

27 ноября, 19:00 - Андрей Геласимов - русский прозаик, педагог, доцент Литературного института им. Горького.

28 ноября, 14:00 - Вадим Месяц - русский поэт, прозаик, переводчик и издатель.

5 декабря, 15:00 - Вадим Панов - российский писатель-фантаст, автор цикла книг "Тайный город", "Анклавы", La Mystique De Moscou и "Герметикон".

12 декабря, 15:00 - Максим Замшев, Максим Амелин - российские поэты и писатели.

17 декабря, 15:00 - Дмитрий Воденников - российский поэт, прозаик и эссеист.

Также состоится встреча с писателем, поэтом и публицистом, радио- и телеведущим, журналистом, преподавателем Дмитрием Быковым. Дата и время будут известны позже.

На творческих встречах можно будет задать вопросы и получить автограф.

Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации. Записаться на встречу с писателями можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону (846) 334-22-99.