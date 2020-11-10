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Власть и политика

Дмитрий Гусев: Бюджет ориентирован на развитие региона

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании областного правительства были представлены ключевые характеристики бюджета на ближайшие три года.

Основы главного финансового документа региона комментирует Дмитрий Гусев, политолог, руководитель консалтингового агентства "Bakster-group".

"В условиях пандемии бюджет области сверстан так, чтобы граждан, получающих финансовую помощь, стало больше и сами объемы этой помощи возросли. Социальные расходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 2 млрд рублей. Для бюджета области это очень большая цифра", - сообщил Гусев.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проект бюджета сохраняет четкую социальную направленность и гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

"Бюджет ориентирован на развитие региона. Прежде всего речь идет о развитии системы здравоохранения, а именно первичного звена. Это тоже очень важно. Правительство учитывает вызовы времени и оперативно на них реагирует", - считает политолог.

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