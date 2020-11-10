Дмитрий Гусев: Бюджет ориентирован на развитие региона

Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании областного правительства были представлены ключевые характеристики бюджета на ближайшие три года.

Основы главного финансового документа региона комментирует Дмитрий Гусев, политолог, руководитель консалтингового агентства "Bakster-group".

"В условиях пандемии бюджет области сверстан так, чтобы граждан, получающих финансовую помощь, стало больше и сами объемы этой помощи возросли. Социальные расходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличились на 2 млрд рублей. Для бюджета области это очень большая цифра", - сообщил Гусев.

Как заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, проект бюджета сохраняет четкую социальную направленность и гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

"Бюджет ориентирован на развитие региона. Прежде всего речь идет о развитии системы здравоохранения, а именно первичного звена. Это тоже очень важно. Правительство учитывает вызовы времени и оперативно на них реагирует", - считает политолог.