В декабре работники самарских детсадов получат выплату в 8 тыс. рублей

В декабре этого года работники системы дошкольного образования Самарской области получат единовременную денежную выплату в 8 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства региона опубликован для общественной экспертизы.
Выплаты необходимы для исполнения указов президента об уровне зарплат работников сферы образования. С их учетом средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных детсадов составит 30 689 рублей.
На осуществление выплат потребуются 142,3 млн руб. из областного бюджета.