В декабре работники самарских детсадов получат выплату в 8 тыс. рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В декабре этого года работники системы дошкольного образования Самарской области получат единовременную денежную выплату в 8 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства региона опубликован для общественной экспертизы.