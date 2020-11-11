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Образование Общество

В декабре работники самарских детсадов получат выплату в 8 тыс. рублей

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре этого года работники системы дошкольного образования Самарской области получат единовременную денежную выплату в 8 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления правительства региона опубликован для общественной экспертизы.

Выплаты необходимы для исполнения указов президента об уровне зарплат работников сферы образования. С их учетом средняя заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных детсадов составит 30 689 рублей.

На осуществление выплат потребуются 142,3 млн руб. из областного бюджета.

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