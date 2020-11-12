Тольяттинцы оказались самыми интернет-активными жителями Самарской области

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, фиксирует значительный рост интернет-трафика в сети 4G. Жители крупных городов Самарской области стали качать на 20% активнее, чем в прошлом году. Теперь каждому data-пользователю в среднем необходимо около 10 Гб ежемесячно.

Абоненты Tele2 Самарской области стали активнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения. За 10 месяцев текущего года входящий трафик в сети региона вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем каждый абонент стал скачивать на 20% больше информации. Только в октябре клиенты Tele2 в регионе загрузили около 4 Пб данных, что по объему сопоставимо с просмотром в социальных сетях 25 миллиардов фотографий.

Самыми интернет-активными в регионе оказались жители Тольятти. Каждый абонент Tele2 здесь скачивает в среднем более 13 Гб мобильного интернета в месяц. Вторыми по активности стали жители Самары — на одного пользователя здесь приходится 11 Гб. Замыкают тройку сызранцы. В октябре они скачивали из сети по 9,7 гигабайта на человека.

В компании рост интернет-трафика в сети 4G связывают с проведением технических работ по повышению скорости передачи данных. В этом году в Самарской области продолжается внедрение технологий Carrier Aggregation и MIMO (Multiple Input Multiple Output). Они способствуют ускорению передачи данных внутри сети при загрузке и скачивании, а также увеличению емкости сети. В результате средняя скорость мобильного интернета 4G в Самарской области выросла на 12%.