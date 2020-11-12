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Образование Общество

Алексей Дегтев: "53 тысячи младшеклассников Самары обеспечены бесплатным горячим питанием"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 сентября вся начальная школа Самары получает бесплатные завтраки или обеды. 11 ноября председатель городской думы Алексей Дегтев в эфире ГТРК "Самара" рассказал, благодаря чему задачу удалось решить в такой короткий срок, и какая работа в этом направлении еще предстоит.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

Алексей Дегтев напомнил, что Президент Владимир Путин поставил соответствующую задачу в феврале 2020 года. Во всех регионах ситуация разная, поэтому на ее решение было отведено время — до 1 сентября 2023 года. Самарский регион справился с этой задачей в числе первых в России.

"Долгие годы в регионе велась планомерная работа в этом направлении. В Самаре и в области в целом на протяжении десятков лет этот вопрос имел первостепенное значение. Например, по решению городской думы Самары бесплатное питание в школах многие годы получают дети из социально незащищенных семей. Даже в 90-е годы, несмотря на все экономические сложности, этот вопрос решался", — сказал спикер самарской гордумы.

По его словам, свою роль сыграло и то, что в этом вопросе последние два года стали для Самары прорывными.

"Капитально ремонтировали столовые — и залы приема пищи, и технические помещения. Закупали новое высокотехнологичное оборудование для приготовления диетических блюд. Подчеркну, что школьникам предоставляется именно диетическое питание — нет ничего жареного, все готовится на пару. За два года, в 27 образовательных учреждениях реконструировали пищеблоки", — сказал он.

По мнению Дегтева, немаловажно, что за эти годы сформировался рынок поставщиков качественных услуг, шел подбор грамотных кадров — заведующих производством, поваров, вплоть до сотрудников, которые работают в обеденных залах.

"В итоге нам удалось решить поставленную Президентом задачу в максимально короткий срок. С 1 сентября бесплатным горячим питанием обеспечены ребята в 152 муниципальных общеобразовательных учреждениях Самары. В общей сложности его получают 63 тысячи человек, из них 53 тысячи — ученики 1-4 классов", — резюмировал Дегтев.

Гид потребителя

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