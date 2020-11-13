"Пятёрочка" ежедневно доставляет более 16 тысяч онлайн-заказов в городах России

С начала года торговая сеть "Пятёрочка" выполнила более 2 миллионов заказов клиентов сервиса экспресс-доставки. В октябре среднее количество ежедневных заказов через приложение "Пятёрочка Доставка" превысило 16 тысяч.

Сезонный фактор и ситуация с коронавирусом стимулируют переход на онлайн-шопинг. Пользуясь экспресс-доставкой, люди получают все необходимые товары не выходя из дома, быстро и безопасно, что особенно важно в текущей эпидемиологической ситуации.

С начала года из "Пятёрочки" доставили заказы общим весом 24 тыс. тонн. Чаще всего клиенты приобретали бананы, всего их было заказано порядка 600 тонн. При этом в общей сложности курьеры для того, чтобы доставить все заказы "от двери до двери", проделали путь в 6 млн километров, что равняется 150 оборотам вокруг Земли.

Услуга доступна через мобильное приложение "Пятёрочка Доставка". Заказы принимаются с 9 утра до 9 вечера, и в приложении действуют те же скидки и специальные предложения, что и в обычных магазинах сети. Каждый клиент может собрать свою корзину, не ограниченную по количеству позиций, но весом не более 30 кг, включая до 10 литров воды. На данный момент самым объемным, но не самым дорогим, является заказ из Москвы, состоящий из 450 различных позиций.

Директор сервиса экспресс-доставки "Пятёрочки" Илья Салтанов рассказал, что еще в начале этого года услуга экспресс-доставки из "Пятёрочки" была доступна только в небольшом районе на юго-западе Москвы. "Мы смогли оперативно отреагировать на вызовы времени и масштабировать сервис, которым теперь пользуются не только в столице, но и в Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге и Челябинске, — подчеркнул Илья Салтанов. — Спрос на услугу продолжает расти: мы доставляем из 360 магазинов и дарксторов более 16 тысяч заказов ежедневно". По его словам, если раньше у людей были барьеры, опасения заказывать онлайн, то теперь они уже имеют опыт, не переживают за качество и просто наслаждаются удобством. Почти половина из тех, кто попробовал услугу, совершают заказ повторно.

Доставка в рамках работы сервиса осуществляется бесконтактным способом. А для профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа торговая сеть строго соблюдает все санитарно-гигиенические требования: производит дезинфекцию помещений своих магазинов и реализует комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. Курьерам, занимающимся доставкой, регулярно измеряют температуру тела, все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.