Ректором СГАУ назначен Сергей Машков

Врио ректора Самарского государственного аграрного университета (СГАУ) с 6 ноября назначен Сергей Машков. Информация об этом опубликована на сайте вуза.

Сергей Машков является выпускником СГАУ (2005 г.), 14 лет преподает в вузе, возглавляет инженерный факультет. В его активе 129 публикаций, 14 патентов.

Напомним, предыдущий глава вуза Александр Петров умер после продолжительной болезни в начале марта 2020 года. После его смерти кресло ректора с приставкой врио занял проректор по учебной работе Игорь Гужин.

По информации портала на должность ректора также рассматривались Игорь Гужин и проректор по развитию Алексей Брумин.