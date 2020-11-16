В СОУНБ прошла встреча с писателем Даниэлем Орловым

В СОУНБ в рамках art-talk-проекта "Писатель в библиотеке" 13 ноября состоялась творческая встреча с писателем Даниэлем Орловым, известным по книгам "Чеснок", "Саша слышит самолеты" и "Долгая нота".

Даниэль Орлов приехал из Кронштадта, самого удаленного из семи пригородов Санкт-Петербурга. В Самаре он впервые, поэтому в начале встречи рассказал о своих впечатлениях о городе: "Мне кажется, что здесь очень уютно жить. Такой разнообразный город под разное настроение. Великая река Волга дает силу любому городу, поселку, человеческому жилью, к последнему она добавляет еще и смысл. Поэтому Самара — город со смыслом. Я люблю такие. Хорошо, когда он не только туристический, но и трудовой. Мне нравится, когда жители заняты чем-то важным, чем-то нужным, как в Самаре. Плюс этот город, конечно, очень удивителен своей архитектурой, которая осталась с начала XX века: искусство модерна и конструктивизма. Я был просто поражен. Она очень гармонирует. Это, как мне кажется, повод для того, чтобы что-то внутри себя как-то выстроить. Все эти уникальные здания, построенные по индивидуальным проектам, были сделаны, как видно, с любовью, пониманием, гармонией. Поэтому я думаю, что самарцам повезло жить в таком прекрасном городе".

Даниэль Орлов активный участник Международного литературного фестиваля им. М. Горького. Уже скоро он выпускает новый роман "Время рискованного земледелия". Писательским опытом он делится с учениками в "Мастерской Даниэля Орлова".

На вопрос о таланте писателя он ответил: "Талант — это константа, которая дается единожды. И сколько дали тебе — больше уже там никто не насыплет. Для прозаика самое главное — жизненный опыт. Я не всегда доверяю текстам молодых людей, когда они, например, пишут о войне или о каких-то достаточно сложных этических проблемах. Я просто понимаю, что они это еще не пережили, должен быть огромный опыт потерь, несчастья, расставаний и т. д. То есть обязательно нужно, чтобы будущий прозаик пожил амплитудно: чтобы сознание его и эмоции рушились вниз, а потом, и наоборот, он взмыл ввысь. Именно скорость проживания — это то, что позволяет нам внимательнее, так или иначе, смотреть на жизнь и чувствовать ее. Просто надо понять, что этот шанс на писательство ни в коем случае не дает ни литинститут, ни школы литературного мастерства. Шанс вместе с талантом дается "там", а остальное — это литературный успех. Это формула, где сумма труда и таланта, а множитель — удача".

За плечами Даниэля Орлова и служба в армии, и опыт пребывания в геологических экспедициях, и дружба с ленинградскими писателями. По образованию он геолог. В день Орлов пишет по четыре — восемь часов.

О своем отношении к соцсетям писатель высказался категорично: "Это так кажется, что я такой социальный и общительный. Иногда я даже выключаю facebook, и никто не замечает, что я не появляюсь. Уехал я со своей семьей на остров (прим. ред. — в Кронштадт) как раз-таки специально, чтобы быть подальше от этой суеты. Работаю над прозой регулярно, как и полагается. А для того, чтобы был результат, необходимо работать каждый день. Я это и ученикам своим говорю. Могут быть, конечно, небольшие перемены в деятельности, но, в основном, это тяжелый регулярный труд. А социальные сети — зло и жуть! Надо их запретить, я считаю. Запретите социальные сети!"

Знакомство со своим творчеством Орлов предлагает начинать с книги "Саша слышит самолеты". Книга, в первую очередь, подойдет для тех, кому по душе классические психологические европейские романы. Такой, по словам Даниэля, является его книга.

На встрече в библиотеке прозвучал вопрос: "Случалось ли такое, что кто-то из людей, кто стал прототипом героя произведения, прочитал ваше произведение и узнал себя? Какова была реакция?"

Даниэль Орлов рассказал: "Да, было такое. Разные были реакции. Во-первых, по большей степени это зависит именно от темперамента этого прототипа. Я помню был у меня рассказ "Законы физики", начинался со слов "Анечка влюбилась в араба". И прототип этого героя на меня очень обиделся, и это продолжалось несколько лет, но сейчас, мне кажется, он уже отошел. Я стараюсь к прототипам относиться как-то нежно и бережно. У меня мой товарищ один сказал: "Ну, вот это же я". Я говорю: "Ну, на 30% — ты, на 30% я, наверно". "А на остальные кто?" — спросил он. Вот я там что-то ляпнул, это его обидело. И я потом только понял, что он хотел быть на 70%. Но на самом деле каждый раз не знаешь, попадешь ты или нет в прототип. Я понимаю, что везде есть прототипы. И мне как-то даже не очень удобно становится, а иногда как-то побаиваюсь с ними встречаться".

Также автора спросили: "Вы сразу понимаете, как хотите закончить роман, или это появляется в процессе написания?"

Даниэль Орлова рассказал: "Всякий раз происходит по-разному, это уникально. Обычно я знаю, чем закончится роман: практически все книги, которые я написал, были заранее обдуманы. Но всегда должен быть элемент случайности, откровения, который ты получаешь в момент написания. Что-то в поступках персонажей мною прогнозируется, что-то я заставляю их делать, но обычно то, что я заставляю делать — это вранье. Автор не всегда волен говорить своим персонажам, как им поступать: они поступают так, как хотят сами. Здесь главное — не испортить, но следить и "пасти".

Прозвучал и вопрос о творческом кризисе: "Случается ли у вас такое: "Я больше не могу писать. Мне нечем писать". И если вдруг такое с вами происходило, то каким образом вы из этого состояния выходили?"

Писатель ответил: "Да, бывало такое, что затыкаешься. А вот, что "нечем писать" — так не бывает, слава богу. Я пока что нахожусь еще в пике творческой и интеллектуальной формы, но иногда действительно затыкаешься и все, ступор какой-то определенный есть и не можешь пробиться через этот текст. Я для себя понял, когда это происходит. Если все же такое случается (я и ученикам это советую), то надо уходить на две страницы назад, иначе придется все переписывать. А вот так, чтобы какое-то "выгорание" — слава богу, не было. Хотя, когда я "Чеснок" дописал, то очень устал. И был какой-то момент, когда я полгода даже ничего не писал. Но это не от выгорания, а от мыслей "Я отдыхаю. Я написал гениальный роман — я имею право отдохнуть". Но больше таких ошибок делать не буду, потому что жизнь такая короткая, что, в общем-то, надо от одного сразу переходить к другому и не откладывать.

В конце встречи, Даниэль Орлов посоветовал обратить внимание на новых российских писателей: "Не поленитесь и почитайте книги не только премиальных авторов. Есть замечательные писатели, которые почему-то не находятся в фокусе читательского внимания. На ум приходят Валерий Попов, Александр Мелехов, Анатолий Ким. Они пишут и пишут прекрасные вещи. Из моих ровесников — Ирина Дудина, Дмитрий Филиппов, Алексей Серов, Наталья Мелехина. Читайте, читайте и читайте".