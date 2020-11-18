Самарская область получит 2709 вакцин от коронавируса в конце ноября

Очередная партия вакцины от коронавируса "Спутник-V" будет доставлена в Самарскую область в конце ноября. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал, отвечая на актуальные вопросы журналистов.

Изначально планировалось, что второй транш составит 2,5 тыс. доз, но по поручению главы региона правительство Самарской области провело переговоры с федеральным центром о выделении большего числа вакцин. Инициатива была поддержана, и теперь ожидается, что в губернию будет поставлено 2709 вакцин.

В первую очередь прививать будут тех, кто стоит на передовой борьбы с инфекцией — врачей.

"90% вакцин будут отданы сотрудникам медучреждений, 10% — социальным работникам, людям, которые работают в стационарах, на дому, с теми гражданами, которые нуждаются в помощи, — рассказал Дмитрий Азаров. — Никаких членов правительства, их родных и близких нет и в помине в числе получателей вакцины. Считаю это невозможным".