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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 запускает "Безлимит на TikTok"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 обнуляет трафик в TikTok. Теперь абоненты пакетных тарифных планов смогут пользоваться социальной сетью, не расходуя включенный интернет-трафик.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и продолжает предлагать выгодные и актуальные продукты и сервисы. Опция "Безлимит на TikTok" доступна на большинстве пакетных тарифных планов. Подключить услугу абоненты могут самостоятельно за дополнительную плату. На тарифе "Мой онлайн+" во всех регионах присутствия оператора и "Везде онлайн+" в Москве и Санкт-Петербурге опция уже включена в пакет — ее не нужно оплачивать отдельно. С ее подробным описанием и стоимостью можно ознакомиться на сайте.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Наши клиенты активно используют социальные сети и мессенджеры. Tele2 следит за трендами, появлением новых площадок и за тем, как они набирают популярность. TikTok притягивает множество пользователей разных возрастов, поэтому мы запустили безлимит на эту социальную сеть. Tele2 поддерживает интересы своих абонентов и стремится предлагать им актуальные сервисы и услуги".

Оператор напоминает, что в тарифные планы включен безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, "ТамТам" и социальным сетям Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники". С помощью настройки тарифного плана абоненты могут самостоятельно выбрать и добавить в пакет безлимит на Telegram и YouTube, сервис "Wink Трансформер" и другие полезные опции.

Также в рамках тарифных планов линейки "Мой Tele2" в пакет включен ряд бесплатных преимуществ. Не использованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, клиент может купить или продать минуты и гигабайты на площадке "Маркет Tele2". Абоненты оператора также могут делиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в России, подключившим пакетный тариф Tele2. Кроме того, в поездках по стране клиент использует свой текущий тариф без доплат. На линейке "Мой Tele2" действует защита от нежелательных подписок.

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