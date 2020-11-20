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Литература Культура

СОУНБ устраивает творческую встречу с Галиной Юзефович

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 ноября, в 19:00 в СОУНБ состоится творческая встреча с писателем, литературным критиком, педагогом Галиной Юзефович.

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции в рамках art-talk-проекта "Писатель в библиотеке".

В 2014 г. Галина Леонидовна начала публиковать еженедельные обзоры новинок современной прозы и аналитические статьи в интернет-издании "Медуза" и приобрела известность у интеллектуальной читающей публики. Ее работы посвящены литературной жизни и книжному бизнесу, а емкие советы из серии "что бы почитать" являются самыми авторитетными и в то же время просто и лаконично изложенными.

Отец Галины Юзефович - писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович, известный как автор детективных романов о сыщике Иване Дмитриевиче Путилине и сценариев к сериалам о нем. Мать - прозаик и поэт Анна Бердичевская.

Первые литературные обзоры Галины Юзефович появлялись с 1999 г. в "Ведомостях", "Огоньке", "Эксперте", "Итогах", в "толстых" журналах - "Знамя" и "Октябрь".
В 2016 г. вышла книга Юзефович "Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150000 слов о литературе".

Записаться на видеовстречу с писателем можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону (846) 335-67-12. Вопросы для Галины Леонидовны можно присылать заранее в личные сообщения группы Центра чтения. Встречу будут транслировать на портале "Культура РФ".

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