В Самарском государственном техническом университете открылись новые учебные лаборатории

При финансовой помощи Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") в филиале СамГТУ открылись три новые учебные лаборатории — "Физико-химического анализа нефти и нефтепродуктов", "Неорганической химии", "Механики и молекулярной физики".

Оборудование, установленное в лабораториях, соответствует уровню лучших технических университетов страны. В распоряжении студентов — современные приборы: газовый хроматограф, инфракрасный Фурье-спектрометр, дифференциальный сканирующий калориметр, а также стенды для изучения процессов термодинамики, молекулярной физики, нефтехимии.

Возможности лабораторий позволяют не только существенно повысить уровень подготовки студентов по востребованному для компании направлению "Химическая технология", но и содействуют развитию научных исследований по нефтепереработке.

"Преподаватели вуза проходили стажировку в центральной заводской лаборатории СНПЗ. Так что при формировании перечня приобретаемого оборудования мы ориентировались на реальное производство. Уверена, во время учебы студентам будет просто и интересно работать с приборами, а в дальнейшем эти навыки помогут быстро освоить профессию", — рассказала руководитель образовательной программы "Химическая технология", доцент кафедры общетеоретических дисциплин, к. х. н. Александра Мальцева.

Кроме набора исследовательской техники в лаборатории "Физико-химический анализ нефти и нефтепродуктов" впечатляют индивидуальные рабочие места. Они предусмотрены для каждого студента. Это оснащенные мини-лаборатории с ноутбуком, микроскопом, возможностью подключения различных датчиков, набором реактивов и посуды, а также подробным методическим пособием.

"Подобное оснащение я видел во время участия в чемпионате WorldSkills в Самаре. Рад, что такое же теперь появилось и в нашем университете", — поделился впечатлениями студент направления "Химическая технология" Антон Попунов.

Лаборатория "Неорганическая химия" оснащена всем необходимым для проведения практикумов: измерительными приборами, реактивами, комплектом лабораторной посуды, дистиллятором, сушильным шкафом.

В лаборатории "Механика и молекулярная физика" имеются стенды для изучения процессов в рамках курса механики и молекулярной физики. Ее возможности, кстати, оценят не только будущие технологи, но и студенты других специальностей. В техническом вузе физика — одна из основных дисциплин.

Направление "Химическая технология" открыто в СФ СамГТУ в 2019 году для пополнения кадрового резерва НК "Роснефть" в регионе. Сызранский НПЗ, как и другие дочерние общества компании модернизирующий свое производство, заинтересован в притоке хорошо подготовленных молодых специалистов. В рамках реализации корпоративной программы "Школа-вуз-предприятие" студенты университета проходят производственную и преддипломную практики на предприятиях "Роснефти". Нефтяники, в свою очередь, поддерживают вуз в стремлении соответствовать самым высоким образовательным стандартам.

"Открытие лабораторий — очень серьезное событие не только в масштабах нашего филиала. Это шаг вперед для всего университета, который привлечет к нам студентов и будет способствовать новым достижениям в области научно-исследовательской деятельности", — отметила директор Сызранского филиала СамГТУ Ольга Карсунцева.