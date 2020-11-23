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В Самаре пройдут дискуссии VIII общероссийского гражданского форума

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 ноября, в Москве состоится VIII общероссийский гражданский форум. Помимо центральной площадки, форум будет проходить в пяти регионах, в том числе в Самарской области.

Главная тема для обсуждения на площадках форума: "Постковид: наше право на жизнь. От болезни и депрессии к выздоровлению". Тема самарской региональной площадки - "Инклюзия".

Во время дискуссий будут выявлены как успешные, так и недостаточные  практики общества и государства, а также механизмы минимизации социальных рисков в кризисных ситуациях, особенно в отношении социально уязвимых групп населения - для инвалидов и людей, страдающих тяжелыми заболеваниями, проживающих дома или в стационарных учреждениях, для детей-сирот.

С учетом ограничений в текущих эпидемиологических условиях решено провести форум в смешанном формате и привлечь больше онлайн-участников - экспертов, гражданских активистов, самоорганизующихся сообществ для освещения повестки форума и выработки совместных решений, принципов действий и рекомендаций для властей.

Работа форума online будет доступна по ссылке https://www.youtube.com/user/CivilForumTV. Зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте 2020.civil-forum.ru.

Зарегистрировавшимся участникам по электронной почте поступит письмо со ссылкой на приложение, которое нужно будет установить в телефоне, а также ссылки на ютуб-канал региональной площадки и  zoom-конференцию.

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