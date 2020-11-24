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Губернатор Власть и политика

Глава региона поручил муниципалитетам определить, как встречать Новый год

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопросы обеспечения безопасности жителей Самарской области в преддверии новогодних и рождественских праздников обсудили на заседании антитеррористической комиссии (АТК), которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что в прошлом году в 185 населенных пунктах состоялось проведение 219 массовых новогодних мероприятий, в которых приняло участие около 55 тыс. человек.

"При этом даже в случае отмены праздничных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ожидается массовое посещение гражданами в новогоднюю ночь площадей, парков, скверов и иных общественных мест. Кроме того, 6 и 7 января в 312 храмах и церквях ожидаются богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова. В ближайшее время правоохранители проведут встречи с представителями местных властей и духовенства, чтобы уточнить место и время проведения мероприятий", - отметил Юрий Дмитриев.

В дни массовых торжеств планируется увеличить плотность нарядов, усилить следственно-оперативные группы. Для удобства граждан разрабатываются схемы организации подъездных путей и пешеходных маршрутов к местам проведения праздников.

Помимо полицейских, к обеспечению правопорядка традиционно привлекут сотрудников частных предприятий, казаков и дружинников. Места проведения праздников на свежем воздухе будут обследованы на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств с применением специальных технических средств. Кроме того, будет проводиться и досмотр граждан с помощью металлодетекторов.

Глава региона поблагодарил коллег за подготовительную работу и поручил местным властям в ближайшее время определить формат новогодних мероприятий.

"Это зона ответственности местной власти. Определитесь, как встречать Новый год. По всей видимости, эпидситуация не улучшится, поэтому приглашать людей на массовые гулянья в эти праздничные дни будет неразумно и опасно. Но это не значит, что не нужно украшать города, села и создавать праздничное настроение. Для того чтобы органам безопасности подготовиться, все решения необходимо принять заблаговременно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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