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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Черная пятница" наступит для абонентов Tele2 уже в среду

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 традиционно предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне "Черной пятницы". Всемирная онлайн-распродажа начнется в ночь на 26 ноября. Однако клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% уже 25 ноября на площадке BlackFridaySale.ru.

Фото: предоставлено Tele2

Абоненты Tele2 смогут принять участие в закрытой предпродаже на площадке BlackFridaySale.ru. По традиции, для них акция начнется за шесть часов до официального старта - уже в среду, 25 ноября, в 18:00 по московскому времени. Абоненты Tele2 смогут первыми приобрести товары российских и зарубежных партнеров со скидкой до 90%. Выгодные предложения распространяются на товары самых разных категорий - от бытовой техники до ювелирных украшений и косметики.

Площадка BlackFridaySale.ru организует онлайн-распродажу года, в которой участвует более чем 200 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои предложения представят сети бытовой техники, гаджетов и товаров для дома: "Эльдорадо", "Позитроника", "Техпорт", "Cитилинк", OBI и др. В распродаже участвуют интернет-магазины парфюмерии и косметики MAC, LʼOccitane, NYX, Weleda.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться скидками магазинов одежды Adidas, ROXY, Timberland, Kanzler и многих других. Участникам акции будут доступны на выгодных условиях предметы интерьера в Furni.ru, товары для домашних любимцев Zoomag, продукты из "Утконоса" и "Перекрестка". Также абоненты могут совершать покупки со скидками на маркетплейсах Ozon и Ebay.

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности "Больше". Затем следует в каталоге выбрать предложение "Черная пятница", далее - акцию "Закрытая предпродажа", активировать ссылку, чтобы получить доступ к площадке BlackFridaySale.ru и начать шопинг. Стать участником "Черной пятницы" на особых условиях можно и через раздел "Больше" в приложении "Мой Tele2".

Также с 18:00 по местному времени в каждом регионе присутствия оператора в программе "Больше" будут доступны предложения и других партнеров. Так, абоненты смогут получить любые шесть книг из специальной подборки и 100 бонусных рублей на покупки от электронной библиотеки "ЛитРес", бесплатную печать календаря-плаката А3 в подарок от "Мультифото", скидку 1000 рублей на оборудование "Ростелекома" в салонах связи Tele2, до четырех уроков английского языка в подарок от онлайн-школы Skyeng, от "Викиум" - неделю тренировок для мозга и доступ к большинству курсов в подарок, а также скидку 500 рублей на последующую покупку.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"Популярность "Черной пятницы" из года в год растет. Пользователи нашей программы лояльности "Больше" активно участвуют в акции. В прошлом году число активаций в рамках "Черной пятницы" увеличилось почти в 15 раз год к году, а количество абонентов, воспользовавшихся предложениями, выросло на 11%. Ежегодно онлайн-шопинг набирает все большие обороты, но в последнее время проникновение дистанционных покупок в жизнь пользователей увеличилось в разы, в том числе из-за пандемии. Исследования показывают, что каждый третий из сегодняшних пользователей интернет-магазинов и цифровых сервисов начал это делать именно во время жестких карантинных ограничений. В этом году мы ожидаем увеличения количества участников на 30%. Чтобы сделать процесс шопинга еще более удобным и релевантным для покупателя, мы расширили список партнеров акции".

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