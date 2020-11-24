Губернатор ограничил рост тарифов в Самаре

Дмитрий Азаров подчеркнул, что повышение тарифов в областном центре должно оставаться на уровне инфляции.

Глава региона рассмотрел обращение депутатов городской думы Самары, в котором парламентарии предложили обсудить вопрос об установлении предельного индекса повышения платы граждан за коммунальные услуги в 2021 году на уровне 6,7%.

"Ознакомился с обращением думы городского округа Самара. Предложения городских властей понятны, экономическая составляющая обоснованна. Тем не менее считаю, что нельзя сегодня повышать тарифы в Самаре с учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги, дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции", - разъяснил Дмитрий Азаров в своем Инстаграме.

Соответствующее поручение глава региона дал тарифному органу.