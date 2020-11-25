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Логистика Транспорт и связь

ПГК предложила производителям цемента отсрочку платежа

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая грузовая компания (ПГК) на полигоне Куйбышевской железной дороги (КбшЖД) обеспечила перевозку 213 тыс. тонн цемента, что почти вдвое превышает показатель прошлого года. Это стало возможным благодаря своевременной подаче вагонов, технологическим решениям и выгодным ценовым условиям.

Фото: предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Положительная динамика во многом связана с привлечением дополнительного объема грузов компании HeidelbergCement в России. Ключевой клиент увеличил погрузку в вагоны ПГК на Куйбышевской дороге на 66%, до 115,8 тыс. тонн. Мы обеспечили своевременную подачу порожних вагонов в соответствии с требуемыми объемами и графиком. При этом 70% отгрузок оформляли укрупненными групповыми отправками, формировавшимися под конкретных грузополучателей. Нам важно, чтобы сотрудничество строилось на партнерских и взаимовыгодных условиях. Поэтому, учитывая опыт совместной работы, весной этого года подписали также дополнительное соглашение об оформлении отсрочки платежа. Это позволяет работать с нами без предоплаты, а услуги оплачивать по факту осуществления перевозки", - рассказал директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

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