Мэрия Самары отказалась от строительства детсада на ул. Шверника

Мэрия Самары отказалась от строительства детского сада на 132 места на ул. Шверника. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Лапушкина.

Напомним, по генплану дошкольное учреждение должны были построить в этом месте еще в 1980-х гг., но реализовать проект в то время не удалось.

На минувшей неделе сотрудники мэрии проводили поквартирный опрос жителей в домах №№ 4, 6, 8, 10, 14 по ул. Шверника и №№ 216, 218, 220 по ул. Ново-Садо­вой по поводу их отношения к строительству детсада и благоустройства дворовой территории.

"Мы провели недели консультаций, дошли практически до каждого жителя квартала, чтобы услышать мнение и позицию всех, кто там проживает. Есть люди, которые горячо поддерживают и строительство детского сада, и развитие территории. Но есть люди, которые категорически "против", и мы не можем не учитывать их мнение. Безусловно, мы построим новый детский сад и обеспечим местами тех родителей и детей, которые этого ждут. Но он будет в другом месте. Как и обещала на встрече с людьми, итоговое решение принято исключительно на основе их мнения", - заявила глава города.