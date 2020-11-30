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Образование Общество

Мэрия Самары отказалась от строительства детсада на ул. Шверника

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары отказалась от строительства детского сада на 132 места на ул. Шверника. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Лапушкина.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, по генплану дошкольное учреждение должны были построить в этом месте еще в 1980-х гг., но реализовать проект в то время не удалось.

На минувшей неделе сотрудники мэрии проводили поквартирный опрос жителей в домах №№ 4, 6, 8, 10, 14 по ул. Шверника и №№ 216, 218, 220 по ул. Ново-Садо­вой по поводу их отношения к строительству детсада и благоустройства дворовой территории.

"Мы провели недели консультаций, дошли практически до каждого жителя квартала, чтобы услышать мнение и позицию всех, кто там проживает. Есть люди, которые горячо поддерживают и строительство детского сада, и развитие территории. Но есть люди, которые категорически "против", и мы не можем не учитывать их мнение. Безусловно, мы построим новый детский сад и обеспечим местами тех родителей и детей, которые этого ждут. Но он будет в другом месте. Как и обещала на встрече с людьми, итоговое решение принято исключительно на основе их мнения", - заявила глава города.

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