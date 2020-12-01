16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Покупка недвижимости: как избежать подводных камней С начала года цены на вторичное жилье в Самаре выросли почти на 2,5% Почувствуй себя как дома: в ЖК "Видный" начал работать шоу-рум Корпорация "Кошелев-проект" купила московский бизнес-центр Половину ТЦ "Парк Хаус" приобретает ИК "РосРегион Развитие"

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

С начала года цены на вторичное жилье в Самаре выросли почти на 2,5%

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре продолжается рост цен на вторичном рынке жилья. С начала 2020 г. цены выросли на 2,43%, за последний месяц - на 0,68%. Данные приводит российский аналитический центр SRG.

Так, в январе средняя стоимость квадратного метра "вторички" в областном центре составляла 55053 рубля, а в ноябре выросла на 1340 рублей, составив 56393 рубля.

Исследование по изменению стоимости жилья проводилось среди 15 городов-миллионников. Лидером списка стал Санкт-Петербург, где за год стоимость "квадрата" на вторичном рынке выросла более чем на 16%. Самая плавная динамика роста - в Перми. Самара занимает 13 позицию рейтинга, демонстрируя незначительное повышение цен.

Гид потребителя

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3