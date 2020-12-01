С начала года цены на вторичное жилье в Самаре выросли почти на 2,5%

В Самаре продолжается рост цен на вторичном рынке жилья. С начала 2020 г. цены выросли на 2,43%, за последний месяц - на 0,68%. Данные приводит российский аналитический центр SRG.

Так, в январе средняя стоимость квадратного метра "вторички" в областном центре составляла 55053 рубля, а в ноябре выросла на 1340 рублей, составив 56393 рубля.

Исследование по изменению стоимости жилья проводилось среди 15 городов-миллионников. Лидером списка стал Санкт-Петербург, где за год стоимость "квадрата" на вторичном рынке выросла более чем на 16%. Самая плавная динамика роста - в Перми. Самара занимает 13 позицию рейтинга, демонстрируя незначительное повышение цен.