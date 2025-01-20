16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области квартиры в новостройках за 2024 год подорожали на 12% В Самаре выставили на продажу "Красноглинский холодильник" Бизнесмен из Перми купил дезинфекционный центр в Самаре Рассрочка без рисков — "Росгосстрах" выпустил продукт для тех, кто не решается на ипотеку по высоким ставкам Авито Недвижимость: жители ПФО предпочитают гасить ипотеку досрочно

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самарской области квартиры в новостройках за 2024 год подорожали на 12%

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стоимость жилья в новостройках в Самарской области в 2024 г. выросла на 12% (в 2023 г. - на 10,94%). Такие данные содержатся в отчете ДОМ.РФ.

Фото: ДОМ.РФ

Однокомнатные квартиры показали рост в 15,1% (в 2023 г. - 8,4%), двухкомнатные - 10,5% (14,7%), трехкомнатные - 1,9% (11,2%).

В среднем по стране новое жилье подорожало на 9,22% (в 2023 г. - на 12,01%).

В лидерах по росту цен Омская область (26,16%), Астраханская область (24,36%) и Севастополь (22,83). Единственный регион с отрицательной динамикой цен - Хакасия (- 0,8%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2