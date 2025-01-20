В Самарской области квартиры в новостройках за 2024 год подорожали на 12%

Стоимость жилья в новостройках в Самарской области в 2024 г. выросла на 12% (в 2023 г. - на 10,94%). Такие данные содержатся в отчете ДОМ.РФ.

Однокомнатные квартиры показали рост в 15,1% (в 2023 г. - 8,4%), двухкомнатные - 10,5% (14,7%), трехкомнатные - 1,9% (11,2%).

В среднем по стране новое жилье подорожало на 9,22% (в 2023 г. - на 12,01%).

В лидерах по росту цен Омская область (26,16%), Астраханская область (24,36%) и Севастополь (22,83). Единственный регион с отрицательной динамикой цен - Хакасия (- 0,8%).