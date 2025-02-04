Власти Тольятти продают недостроенный комплекс "Космо" за 71 млн рублей

Администрация Тольятти выставила на торги земельный участок на ул. Ботанической (рядом с ледовым дворцом спорта "Лада-Арена") и недостроенный офисно-производственный комплекс "Космо". Цена продажи - 71,1 млн рублей.

Недострой находится на бывшей территории питомника ОАО "АвтоВАЗагро", работы остановились на стадии котлована, к нему подведены коммуникации. Здесь планировался комплекс площадью 43 тыс. кв. метров. Инициатором стройки в 2000-х годах выступала тольяттинская компания "Гэбриэл". Заказчиком по объекту была местная фирма "Эмили". В 2011 г. стоимость проекта оценивалась в 1 млрд рублей. На тот момент стройка уже была законсервирована.

В СМИ сообщалось, что для объекта искали инвестора, поскольку текущие девелоперы вышли из проекта. Из судебных документов следует, что участок арендовали Вадим Забродин и Владислав Струговщиков, который был совладельцем ООО "Гэбриэл".

По данным ИАС Seldon.Basis, в 2016 г. "Гэбриэл" прекратил существование. ООО "Эмили" в 2018 г. признали банкротом из-за долгов за аренду участка. Недострой неоднократно выставлялся на торги в рамках процедуры несостоятельности, однако покупателя он не нашел. В 2019 г. объект предлагали за 19 млн рублей.

В том же году "Эмили" передал недострой в собственность администрации Тольятти в качестве отступного. Стоимость объекта оценили в 100 тыс. руб., следует из судебного решения.

В 2024 г. тольяттинская дума утвердила программу приватизации муниципального имущества на 2025 г., куда вошел земельный участок с недостроем на ул. Ботанической. Прогнозируемый доход от исполнения программы ожидается в размере 66,4 млн рублей.

1 февраля стартовал сбор заявок по незавершенному комплексу. Сейчас его продают с землей площадью 40,6 тыс. кв. м за 71,1 млн рублей. Кадастровая стоимость участка составляет 10,8 млн рублей. Итоги торгов подведут после 13 марта.