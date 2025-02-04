16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти Тольятти продают недостроенный комплекс "Космо" за 71 млн рублей "Авито Недвижимость": в 2024 году предложение квартир в новостройках Самары выросло на 35% Самарские власти увеличили показатели средней стоимости жилья В Самарской области квартиры в новостройках за 2024 год подорожали на 12% В Самаре выставили на продажу "Красноглинский холодильник"

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Власти Тольятти продают недостроенный комплекс "Космо" за 71 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Администрация Тольятти выставила на торги земельный участок на ул. Ботанической (рядом с ледовым дворцом спорта "Лада-Арена") и недостроенный офисно-производственный комплекс "Космо". Цена продажи - 71,1 млн рублей.

Недострой находится на бывшей территории питомника ОАО "АвтоВАЗагро", работы остановились на стадии котлована, к нему подведены коммуникации. Здесь планировался комплекс площадью 43 тыс. кв. метров. Инициатором стройки в 2000-х годах выступала тольяттинская компания "Гэбриэл". Заказчиком по объекту была местная фирма "Эмили". В 2011 г. стоимость проекта оценивалась в 1 млрд рублей. На тот момент стройка уже была законсервирована.

В СМИ сообщалось, что для объекта искали инвестора, поскольку текущие девелоперы вышли из проекта. Из судебных документов следует, что участок арендовали Вадим Забродин и Владислав Струговщиков, который был совладельцем ООО "Гэбриэл".

По данным ИАС Seldon.Basis, в 2016 г. "Гэбриэл" прекратил существование. ООО "Эмили" в 2018 г. признали банкротом из-за долгов за аренду участка. Недострой неоднократно выставлялся на торги в рамках процедуры несостоятельности, однако покупателя он не нашел. В 2019 г. объект предлагали за 19 млн рублей.

В том же году "Эмили" передал недострой в собственность администрации Тольятти в качестве отступного. Стоимость объекта оценили в 100 тыс. руб., следует из судебного решения.

В 2024 г. тольяттинская дума утвердила программу приватизации муниципального имущества на 2025 г., куда вошел земельный участок с недостроем на ул.  Ботанической. Прогнозируемый доход от исполнения программы ожидается в размере 66,4 млн рублей.

1 февраля стартовал сбор заявок по незавершенному комплексу. Сейчас его продают с землей площадью 40,6 тыс. кв. м за 71,1 млн рублей. Кадастровая стоимость участка составляет 10,8 млн рублей. Итоги торгов подведут после 13 марта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2