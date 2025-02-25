ЖК «ЗИМ Галерея» предлагает квартиры с необычной планировкой

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея» вывел формулу осознанного выбора ликвидной квартиры: нужно выбрать лучший жилой комплекс, найти самую эксклюзивную квартиру в его периметре и получить выгодные финансовые условия, которые сделают выбор выгодным для вас.

А вот будущие резиденты жилого комплекса точно знают состав этой формулы: «ЗИМ Галерея» - лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса ПФО по версии экспертного жюри федеральной премии URBAN, в продаже есть уникальные для Самары квартиры и действует бесплатная рассрочка до 30 месяцев.

Архитекторы, которые работали над проектом жилого комплекса, вывели понятие комфортная жизнь на абсолютно новый уровень и предложили людям возможность выбрать в ЖК «ЗИМ Галерее» пространство, которое отражает их жизненные ценности: от эстетики до функциональности.

Каждая планировка в жилом комплексе — это баланс эстетики, практичности и продуманности. Но, создатели проекта предлагают не просто кухни-гостиные с панорамным остеклением, мастер-спальни и встроенные системы хранения! У вас есть возможность выбрать уникальную квартиру, которые невозможно представить ни в каком типовом жилом комплексе и сложно найти в Самаре. При этом исключительность планировочных решений не снижает их функциональность, а наоборот – повышает! Авторы проекта вдохновлялись знаковым памятником советского авангарда и конструктивизма — домом Наркомфина и постарались воплотить его силуэты в галерейном Доме Искусств в ЖК «ЗИМ Галерея».

Каталог эксклюзивных квартир в ЖК «ЗИМ Галерея»

Этой трехуровневой квартирой мы открываем новую эпоху идеальных сценариев жизни, которые разработал известный конструктивист и исследователь функциональности жилья Моисей Гинзбург, построивший в 1930 году легендарный Дом Наркомфина. Знаменитые квартиры-ячейки, созданные как манифест нового быта, сохраняют свою актуальность и формируют уникальность уже в современном прочтении.

Квартира подойдет всем ценителям не типовых решений и поклонникам тихой роскоши. Высота потолков – в кухне-гостиной 4,65 метров! – и размер окна – более 4 метров – превращают ее в мечту индивидуалиста и любителя wow эффектов! Чтобы отдохнуть от оживленных посиделок, можно подняться на следующий – в буквальном смысле! – уровень. А уютная мастер-спальня расположилась на самом верху, ведь уединение – это милый грех.

Два уровня комфорта в Доме кино тоже ждут своего владельца. Таких квартир всего две не только в жилом комплексе «ЗИМ Галерея», но и во всем городе. Она отражает мир человека с достатком, где достаток – не обязательно деньги: первый этаж — приватная зона с роскошной спальней, видом на город, гардеробной и комнатой для кабинета или библиотеки. Второй этаж — для гостеприимства: просторная кухня-гостиная с большими окнами идеальна для званых ужинов. Планировка этой квартиры настолько эффективно разделена на уровни, что прозорливый инвестор может усмотреть здесь серьёзные перспективы для повышения ликвидности своих вложений.

Напомним, что один из трех ингредиентов формулы осознанного выбора – это финансовые условия, как пропуск в мир возможностей. Все доступные квартиры в ЖК «ЗИМ Галерея» вы можете выбрать в бесплатную рассрочку с увеличенным периодом действия до 30 месяцев, и грамотно распорядиться своими жизненными ресурсами.

Уточнить все детали и забронировать квартиру в ЖК «ЗИМ Галерея» помогут специалисты проекта по номерам: (846) 205-22-88 или +7 987 955-22-88.

Застройщик ООО «СЗ «Центр Бизнеса Паритет». «30 месяцев рассрочки» означает, что денежные средства по оплате квартиры вносятся в рассрочку в течение 30 месяцев без начисления %. Рассрочку предоставляет Застройщик. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте зимгалерея.рф.