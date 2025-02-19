Живите на природе: новые квартиры в экологически чистом районе по доступным ценам в ЖК "Поддубный"

ООО "Специализированный застройщик "СтройГород" объявляет о начале продаж квартир в новом ЖК "Поддубный". Комплекс расположен в экологически чистом районе за пределами городской суеты, в п. г. т. Петра Дубрава всего в 5 минутах от Самары.

Архитектурная концепция комплекса основана на идее гармонии с природой: фасады выполнены в теплых, натуральных оттенках, а озелененная благоустроенная территория станет отличным дополнением для комфортной жизни. Внутренняя инфраструктура комплекса включает в себя детские и спортивные площадки, зоны отдыха и прогулочные аллеи, а также предусмотрены парковочные места.

На данный момент уже ведется строительство первого пятиэтажного дома, состоящего из 7 секций. Планируемый ввод жилого комплекса в эксплуатацию — 4 квартал 2025 года.

Проект включает в себя 134 квартиры с различными планировочными решениями — от уютных однокомнатных до просторных трехкомнатных квартир. Каждая квартира спроектирована с учетом современных требований к удобству, функциональности и пространству.

Стоимость объектов недвижимости на старте начинается от 2,5 млн руб.

Все квартиры будут сдаваться в улучшенной предчистовой отделке. В которую войдут:

штукатурка стен

горизонтальная лучевая разводка отопления

установленные радиаторы в каждой комнате

стяжка пола с дополнительной гидроизоляцией в санузле

панорамное или стандартное остекление лоджий из ПВХ-профиля в зависимости от типа

установленные пожарные извещатели

С предчистовой отделкой от застройщика покупатели получат квартиру полностью готовую под финишную отделку, останется только выбрать подходящий дизайн и расположить мебель.

Все квартиры в Жилом комплексе "Поддубный", ориентированы на потребности и предпочтения разных категорий покупателей.

Доступность и инфраструктура

Жилой комплекс "Поддубный" отличается удачным местоположением в экологически чистом районе, в непосредственной близости от школ, детских садов и центральной площади.

Удобная транспортная доступность позволяет быстро добраться до центра Самары и других районов города.

ЖК "Поддубный" располагается в развивающемся районе Самары, в п. г. т. Петра Дубрава. Новый ЖК станет подходящим вариантом как для жизни, так и для инвестиций в недвижимость. В настоящее время происходит активное развитие и строительство дорожных сетей в данном направлении. К примеру, строительство магистрали "Центральная" предполагает создание транспортной артерии, которая пройдет по всей территории Самары и предоставит дополнительные съезды на федеральные трассы. Эта магистраль частично реализуется в рамках модернизации проспекта Карла Маркса — одной из самых длинных улиц в городе. Новый дорожный маршрут свяжет восемь из девяти районов Самары, а также создаст альтернативный путь, который позволит снизить нагрузку на ключевые магистрали, такие как Московское шоссе и улица Ново-Садовая. По проекту магистраль находится в непосредственной близости к ЖК "Поддубный", что позволит его жителям передвигаться с наибольшим комфортом.

ЖК "Поддубный" — это первый проект компании ООО "Специализированный застройщик "СтройГород". Компания создает качественно новый вид комфортного жилья, ранее не реализованный в Петра Дубраве и отвечающий всем современным ожиданиям покупателей. Застройщик гарантирует безопасность и надежность заключения сделки. Руководствуясь 214-ФЗ, компания проводит сделки посредством эскроу-счета, что гарантирует покупателю получение обещанного результата.

На этапе старта продаж застройщик предлагает покупателям выгодные условия и гибкие способы оплаты, в том числе ипотечные программы с государственной поддержкой.

Для получения дополнительной информации и записи на просмотр квартир, пожалуйста, свяжитесь по телефону 8 846 22 650 22 или посетите офис по адресу:

Южная улица, 8А, Петра Дубрава, Самара.

Время работы:

Пн — Пт, 9:00 — 18:00

Сб 10:00 — 15:00