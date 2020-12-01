Строительство двух новых ковид-госпиталей в Самаре и Тольятти начнется в 2020 году

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров анонсировал начало строительства двух дополнительных ковид-госпиталей уже в этом 2020 году.

Планируется, что новые корпуса появятся при действующих в регионе основных ковид-госпиталях — СОКБ им. В.Д.Середавина в Самаре и городской больнице № 5 в Тольятти.

Об этом Дмитрий Азаров сообщил во время совещания с рабочей группой по решению вопросов специальных выплат медработникам, куда входят руководители медучреждений, профсоюзные организации медицинских работников.