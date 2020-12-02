Растительный мир Челно-Вершинского района представили в виртуальном пространстве

Двое школьников из села Девлезеркино Самарской области "перенесли" в виртуальную реальность растительный мир родного района. Артур Алкеев и Сергей Кочетов уже второй год занимаются в мини-технопарке, который создан в 2019 году в рамках национального проекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

За два года юные инженеры, программисты и проектировщики на базе квантумов реализовали ряд проектов по изучению флоры и фауны Челно-Вершинского района. А в новом учебном году начали проводить своего рода оцифровку. Разработку представили на областном конкурсе проектов "Детская академия наук" и завоевали признание компетентного жюри.

"Работая над проектом я узнал, что флора Челно-Вершинского района очень богата, в ее составе много редких видов. Беречь природу будем вместе!" — делится впечатлениями ученик мини-технопарка, участник проекта Сергей Кочетков.

Не только сами узнали, но и решили привлечь одноклассников. Юные разработчики из Челно-Вершинского района поставили перед собой масштабную цель — привлечь внимание школьников к сохранению растительного мира родного края. В процессе работы над проектом каждый из участников выполнял свое собственное задание: Сергей занимался сбором материалов про уникальную флору, а Артур анализировал варианты программ моделирования растений и создавал их модели на платформе для разработки 3D-приложений в реальном времени. Как результат — используя VR/AR технологии, молодые люди создали не только компьютерные модели растений, но и виртуальное пространство для них.

"Данный проект направлен на воспитание экологической культуры подрастающего поколения, осознанного отношения к природе, чувства ответственности каждого за чистоту окружающего мира и несомненно будет иметь высокую значимость, — отмечает наставник ребят, преподаватель мини-технопарка Никита Стручков. — Благодаря современным технологиям в мини-технопарке мы заинтересовываем ребят, пробуждаем в них желание к исследовательской работе, к саморазвитию и сбору информации из различных источников, учим их не ограничиваться знаниями из школьной программы, а создавать что-то свое. Благодаря национальному проекту "Образование" такая возможность появилась в нашем небольшом селе. Вот этот разработанный ребятами проект может быть использован в качестве методического пособия на уроках биологии в 5 и 6 классе".

По итогам областного конкурса "Детская академия наук" команда из села Девлезеркино стала финалистом и получила приглашение на консультацию и помощь в дальнейшей работе по проекту в детский технопарк "Кванториум-63 регион" в Самару.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед нами задачу создать условия для развития таланта у каждого ребенка, как можно больше ребят вовлечь в техническое творчество, пробудить в школьниках интерес к инженерным профессиям. Именно поэтому мы приняли решение создавать в отдаленных районах региона мини-технопарки, — отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Они оснащены по аналогии с кванториумами исключительно за счет средств регионального бюджета. В них есть оборудование для занятия робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, моделированием и программированием. За два года мы создали 40 мини-технопарков. Эту работу в рамках национального проекта "Образование" мы планируем продолжать и дальше".

Кроме того, в рамках национального проекта "Образование" в этом году в Самарской области приобретен мобильный кванториум. Автопоезд, оснащенный по последнему слову техники, курсирует по региону и открывает перед школьниками региона новые возможности для раскрытия инженерных талантов.